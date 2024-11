São Bernardo realiza Dia D do Novembro Azul e de combate à dengue neste sábado

A Prefeitura de São Bernardo prepara para este sábado (23/11) o Dia D do Novembro Azul e de combate à dengue. As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 17h para consultas e exames de rotina voltados à saúde do homem. Já a Praça da Matriz Prefeito Antônio Tito Costa, na Rua Marechal Deodoro, Centro, recebe atividades com orientações sobre arboviroses causadas pelo Aedes aegypti das 8h às 14h.

Durante todo o mês, as UBSs do município realizam ações voltadas ao combate do câncer da próstata, tema central da campanha do Novembro Azul, com oferta dos exames e consultas e outros procedimentos da saúde do homem. Também está sendo feita busca ativa de pacientes e palestras orientativas sobre as principais doenças que mais acometem o público masculino, como o diabetes, a hipertensão, a obesidade, entre outras.

Dr. Geraldo Reple Sobrinho, secretário de Saúde de São Bernardo, reforça a importância dos exames de prevenção e convoca a população masculina para comparecer a uma das UBSs neste sábado. “Filho que ama o pai, leva ele até a UBS para uma consulta de rotina. Unam as famílias e compareçam aos nossos serviços. Estaremos lá por vocês”, destacou.

COMBATE À DENGUE – Na Praça da Matriz Prefeito Antônio Tito Costa, o Dia D de Combate à dengue será evento gratuito e contará com a participação de escolas municipais, estaduais e grupo de escoteiros, das 8h às 14h. Além de orientações sobre o Aedes aegypti, está prevista extensa programação com atividades culturais e de lazer.

A ação é preconizada pelo Ministério da Saúde e faz parte do calendário anual de controle das arboviroses. Em caso de denúncias sobre focos do mosquito Aedes aegypti ou dúvidas sobre arboviroses, a população pode ligar para o número 0800-019 55 65.