São Bernardo promove Agosto Dourado em toda a sua rede de Saúde municipal

Com toda a rede de Saúde engajada, a Prefeitura de São Bernardo promove o Agosto Dourado, a partir desta quinta-feira (1º/8). Com o estoque do banco de leite humano baixo, o mês comemorativo busca estimular a doação e conscientizar a população sobre a importância da amamentação, especialmente nos primeiros seis meses de vida do bebê.

Durante todo o mês, os equipamentos de saúde do município – entre eles o complexo hospitalar, as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e demais setores – promoverão a sensibilização e o incentivo à amamentação, com palestras, gincanas e dinâmicas com os funcionários e pacientes.

O prefeito Orlando Morando reforça que o Banco de Leite Humano (BLH) do município, instalado no Hospital da Mulher, tem uma estrutura ampla e moderna para armazenagem, esterilização e conforto das doadoras. “O Banco de Leite Humano de São Bernardo é referência na região, com ampla capacidade de armazenamento das doações que chegarem ao nosso município. Além de alimentar os bebês que nascem prematuros internados, o leite doado também alimenta os filhos das mães que, por algum motivo, não conseguem produzir o alimento naturalmente”, explicou Morando.

BANCO DE LEITE HUMANO DE SBC – Além da captação, tratamento e armazenamento, o Banco de Leite Humano de São Bernardo atende às gestantes durante o pré-natal, auxilia as mamães com dificuldades em amamentação, realiza controle de qualidade do leite humano retirado, treina e capacita profissionais locados no hospital e áreas afins, e realiza pesquisas científicas. Cerca de 80 a 100 bebês são alimentados com as doações mensalmente.

“Estamos com o estoque atual abaixo do preconizado e todas essas ações fortalecem a campanha do Agosto Dourado na nossa rede municipal e incentivam que as mães sejam doadoras, não somente neste período, mas durante todo o ano”, relatou a diretora técnica do Hospital da Mulher, Dra. Camila Cristiani.

COMO DOAR – Toda mãe que quiser ser doadora pode entrar em contato com o Banco de Leite do município por meio do telefone (11) 2363-3911 ou por WhatsApp (11) 96194-2262. No primeiro contato, as funcionárias já informam o procedimento e dão as orientações de como doar. As mães não precisam ir até o hospital; todo o procedimento pode ser realizado na própria casa. Elas recebem inclusive os frascos para colher o alimento, e depois a equipe passa para retirar o leite armazenado.