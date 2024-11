São Bernardo promove 24º feirão e consolida política de fomento ao emprego

Em destaque ao case criado na cidade como prioridade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, registrou a 24ª edição do feirão de emprego, consolidando política pública de fomento à geração de trabalho e renda. O número remete ao balanço de eventos organizados desde 2017, quando foi iniciada a série de atividades do gênero. Último do ano, o feirão de Natal, realizado nesta quarta-feira (13/11) no Ginásio Poliesportivo da Avenida Kennedy, ofertou quase 2.400 vagas, distribuídas por 51 empresas participantes.

“Nossos feirões se tornaram referência no Estado de São Paulo, modelo para outros municípios, uma ferramenta que deu certo na prática. É um produto que implantamos em 2017 e que aperfeiçoamos a cada edição, fazendo entre eles alguns segmentados, como o da Mulher, PCD, 45+. Tivemos, em 2022, na Esplanada do Paço e, na sequência, passamos a organizar no Poliesportivo, visando oferecer conforto e cuidado às pessoas. Como resultado, a cidade apresenta índices importantes no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal”, frisou o chefe do Executivo municipal.

São Bernardo lidera o Caged no acumulado do ano em âmbito regional e é a quarta no Estado. Com o histórico de serviços à população, o feirão de emprego de São Bernardo, conhecido pela grande estrutura e organização, contou ainda com diferenciais, atraindo milhares de interessados – nesta edição, recebeu 1.905 pessoas, com 104 prioritários. Entre as novidades, algumas empresas da área da saúde realizaram processo seletivo no local. As galerias do Poliesportivo estavam, mais uma vez, ocupadas pelo público, que torcia pelo primeiro emprego ou inserção no mercado de trabalho.

Profissional da área administrativa, Edvânia Germano Soares, de 50 anos, hoje desempregada, veio de São Paulo para concorrer a vagas ofertadas no feirão e salientou a organização do evento. “Vi logo cedo a divulgação do feirão nos jornais. Estou sem emprego há cinco meses. Tenho experiência de 16 anos numa multinacional, de logística, que se mudou para a Bahia. Me candidatei a diversas vagas que se enquadram no meu perfil. Saio daqui com visão bem diferente do que imaginada, principalmente pela organização, e expectativa bastante positiva em me recolocar.”

O evento é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, encabeçada por Fernando Longo. Essa edição reuniu empresas para vagas na saúde, logística, indústria automobilística, lojas de departamento e redes de fast-food e de supermercados. A faixa salarial das vagas variava entre R$ 1.412 e R$ 5.000.

Fábrica de iluminação automotiva, a Arteb marcou presença pela primeira vez no feirão. Analista de RH da empresa, Paula Marcandali elogiou a iniciativa da Prefeitura de São Bernardo e pontuou que o evento traz visibilidade em todos os sentidos. “O feirão reúne diversas grandes empresas num único espaço e oferece aos candidatos milhares de vagas de forma simultânea. Algo extremamente positivo”, disse, ao acrescentar que a medida deve auxiliar no preenchimento de vagas. “Encontramos dificuldade de mão de obra, incluindo a questão de disponibilidade. A expectativa é que aqui possamos preencher o quadro de maneira mais fácil, com a demanda chegando até nós. É um outro cenário, diferente.”

Outra debutante do feirão de São Bernardo era a Marba, que colocou 50 vagas disponíveis. Analista de RH da empresa, Agatha Vieira afirmou que o evento conquistou credibilidade. “Já estive em outros feirões. Esse tem a marca da organização.”

SELETIVA – Morador do Jardim Represa, o técnico em enfermagem Alex Fernandes Massarelli, de 43 anos, participou da seleção do Complexo ABC, voltado à saúde, exaltando que não existia essa política de estímulo ao emprego antes de 2017. “Não havia feirões, avalio isso como diferencial. Estive no processo seletivo e acredito que fui bem na prova. Agora é esperar ser chamado para entrevista. Será um presentão de Natal se eu conseguir um emprego na minha área de atuação.”