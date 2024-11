São Bernardo ocupa 16ª posição entre 100 melhores grandes cidades brasileiras para se viver

Com estrutura significativa em termos de serviços públicos, São Bernardo desponta na 16ª colocação em ranking nacional que mede indicadores oficiais das 100 melhores grandes cidades brasileiras para se viver. É o que mostra estudo da consultoria Macroplan, que avalia a entrega de resultados para a população em áreas essenciais da gestão municipal, como educação, saúde, saneamento básico e segurança. A cidade é a primeira na esfera do Grande ABC e aparece atrás apenas de três capitais do País – Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

O estudo é composto de acordo com o Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), baseado na oferta de serviços públicos aos moradores, englobando cidades com população acima de 270 mil habitantes. Com pontuação de 0,692 no cômputo geral – que varia de 0 a 1 –, São Bernardo subiu seis posições em relação à 2010, aferindo o legado de evolução local nas áreas analisadas, distribuídas em uma cesta de 15 indicadores.

“O levantamento comprova que São Bernardo está muito melhor agora do que aquela que encontramos no início de 2017. Com gestão eficiente, austeridade e respeito ao dinheiro público, temos conseguido entregar, não só grandes obras, ampliando a infraestrutura da cidade, mas também tornar melhores os serviços públicos. Conquistamos, neste período, um avanço expressivo na oferta destas atividades, propiciando maior qualidade de vida à população”, frisou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.

Na área de Educação, por exemplo, que reúne indicadores de matrículas em creche, matrículas em pré-escola, Ideb Ensino Fundamental I e II, ambos da rede pública, São Bernardo ocupa a 8ª posição, com IDGM de 0,682.

Em Saúde, que concentra os indicadores de mortalidade infantil, acesso à assistência pré-natal, atenção básica à saúde e mortalidade prematura por doenças crônicas, São Bernardo está em 12ª posição, com um IDGM de 0,585. A cidade subiu 38 posições neste ranking entre 2010 e 2023 e se destaca pelo 3º maior avanço conquistado na área entre as 100 cidades estudadas.

CENÁRIO – Com os indicadores, São Bernardo deixou para trás cidades importantes do cenário nacional como Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Campinas (SP), Londrina (PR) e Blumenau (SC). As 100 maiores cidades do Brasil abrigam mais de 78 milhões de pessoas, o equivalente a 38,5% da população. Outro destaque é que municípios do Sudeste e do Sul dominam as 25 primeiras posições do ranking. Só quatro municípios, entre os 50 primeiros colocados, não pertencem a esse eixo.