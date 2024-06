São Bernardo lança ferramenta para formar mapa colaborativo de animais silvestres

Dentro das medidas em celebração ao mês do Meio Ambiente, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, lançou nesta sexta-feira (21/6), em iniciativa inovadora, nova ferramenta para montar um mapa colaborativo de animais silvestres da cidade. O levantamento é denominado Vizinhos da Fauna, que vai se tornar uma espécie de inventário de dados da vida animal no município.

O Vizinhos da Fauna é uma ferramenta tecnológica, simples e intuitiva. O sistema possibilitará a interação da população com a fauna que habita o município, por meio de envio de imagens de animais silvestres avistados na cidade. Incentivando a participação dos munícipes, a ação vai servir como plataforma para o desenvolvimento de uma série de outras políticas públicas na área ambiental, como trabalho efetivo de educação ambiental e de conservação da fauna silvestre.

“É uma ferramenta diferenciada de educação ambiental que proporciona protagonismo ao cidadão e estimula a aproximação afetiva com a fauna urbana, despertando o desejo de preservar e cuidar dos nossos animais. Com os dados obtidos, será possível identificar e monitorar a presença de espécies silvestres na cidade, auxiliando no planejamento de ações de conservação da nossa biodiversidade”, frisou a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, dra. Regina Célia Damasceno.

Esse sistema irá operar por meio do link: https://inventariofauna.saobernardo.sp.gov.br/inventario-fauna-silvestre/site/solicitacao/formulario-de-solicitacao ou em aba no aplicativo “SBC na Palma da Mão”, além de acessível também no site oficial da Prefeitura (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sma).

De acordo com as diretrizes da ferramenta, o munícipe que avistar qualquer animal silvestre poderá anexar a foto ao sistema e indicar o nome pelo qual ele conhece o bicho. Caso não saiba de qual espécie se trata, a equipe técnica da Prefeitura irá analisar e dar uma devolutiva ao interessado. Os servidores técnicos terão o papel de validar a informação, visando que a imagem e os dados do animal sejam encaminhados para o mapa de forma precisa, promovendo o mais próximo possível de um registro científico.

ÍCONES – O acúmulo destes registros permitirá a elaboração de um mapa de São Bernardo com ícones em diversos bairros e ruas da cidade, demonstrando que naquele local foi avistado um animal silvestre e, ao clicar no “pin”, é possível a visualização do animal e suas características.