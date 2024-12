São Bernardo lança 8ª edição da Patrulha de Natal para reforçar segurança nas zonas comerciais

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, lançou oficialmente nesta quarta-feira (4/12) a edição da Patrulha de Natal de 2024, cujo objetivo é reforçar o policiamento nas principais regiões comerciais de São Bernardo durante o período que antecede as festas de fim de ano, época em que o movimento de pessoas é mais intenso em decorrência das compras de Natal e Ano Novo. A cerimônia de lançamento da Patrulha de Natal ocorreu na Praça da Matriz Prefeito Antônio Tito Costa (na Rua Marechal Deodoro).



“Nossa maior preocupação nesse período de festas é com a segurança da população durante as compras de final de ano. Por isso, até o dia 31 de dezembro, teremos reforço do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), juntamente com a Polícia Militar para garantir a tranquilidade necessária tanto para a população quanto para os comerciantes das principais áreas comerciais da cidade”, declarou o chefe do Executivo Municipal.



O lançamento da Patrulha de Natal contou, ainda, com a participação do Major Bonifácio, representando a PM, e do secretário de Segurança Urbana do município, Coronel Carlos Alberto dos Santos, que destacou como será feito o monitoramento das áreas. “Todos os centros comerciais serão monitorados por meio das câmeras de segurança espalhadas pela cidade, bem como com a ajuda dos drones da GCM. Além disso, após o início do recesso escolar, os agentes de segurança das unidades de ensino serão integrados à operação”.



A ação irá vigorar até o dia 31 de dezembro, das 8h às 22h. Neste período, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar unirão forças para o monitoramento da Rua Marechal Deodoro e vias adjacentes, principal centro comercial da cidade, além de outras zonas comerciais. Também receberão reforço de efetivo a Avenida do Taboão; o centro do Rudge Ramos; a Avenida João Firmino, no Assunção; o centro do Riacho Grande; a Avenida Tiradentes, no Ferrazópolis; a Avenida Dom Pedro de Alcântara, na Vila São Pedro; e o entorno dos shoppings.



REFORÇO – O efetivo da GCM será reforçado com remanejamento de profissionais de outras áreas operacionais (bases móveis e policiamento a pé) e especializado (Romu, policiamento de motos e bicicleta). Após o término do período escolar, a ação também contará com o reforço de GCMs que atuam nas escolas.



ORIENTAÇÕES – A Operação Patrulha de Natal também realiza orientações aos consumidores, com dicas de segurança durante as compras. Entre as instruções, destaque para os períodos ideais para fazer compras, os cuidados estratégicos para evitar roubos, como a preferência pelo uso de cartões ao invés de dinheiro, além de atenção redobrada com as crianças.



AGILIDADE NAS AÇÕES – Com o propósito de assegurar maior agilidade no atendimento de ocorrências e proteção à população, desde junho a Guarda Civil Municipal (GCM) conta com o reforço de 14 novas motos, que também serão utilizadas na Operação Patrulha de Natal. Desde a edição de 2023, a Operação Patrulha de Natal conta com o reforço do monitoramento aéreo, por meio de drones.



INVESTIMENTO CONTÍNUO – Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na Pasta de Segurança Urbana e na Guarda Civil Municipal. Foram entregues novos coletes de proteção, o que dispõem de tecnologia mais segura, e armas semiautomáticas, além da reestruturação das bases e capacitação de agentes. A nova e moderna Central de Monitoramento no Paço Municipal, equipamento que funcionará 24 horas por dia reunindo serviços de segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil será entregue à população no próximo dia 16 de dezembro.



Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC