São Bernardo inicia implantação de asfalto novo na Vila Uras, no Rudge Ramos

A Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta quarta-feira (25/9), às obras de renovação da malha viária da Vila Uras, na região do Rudge Ramos. Serão contempladas com nova pavimentação asfáltica as seguintes vias: Rua Elias Severo dos Anjos, Rua Ruy Capretz e Rua José Gianotti.

“O asfalto nessa área está bem velho, como o que encontramos em grande parte da cidade quando assumimos a Prefeitura. Estamos começando hoje a renovação desta malha viária, que conta com 700 metros de extensão e, em breve, os moradores daqui também terão um asfalto novinho, valorizando ainda mais suas casas e o bairro”, destacou o prefeito Orlando Morando.

A ação recebe investimento total de R$ 500 mil e inclui, também, os serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novas capa asfáltica e sinalização viária. A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, responsável pelas melhorias, é que as intervenções sejam finalizadas em até 15 dias.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido na renovação da malha viária de São Bernardo. O pacote de obras para recuperação asfáltica já contemplou 1.600 vias do município, o equivalente a quase 700 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.