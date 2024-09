São Bernardo implanta nova malha viária no Jardim da Represa

A Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta sexta-feira (27/9), às obras para a renovação da malha viária em 31 vias no bairro Jardim da Represa. As intervenções consistem no serviço de fresagem do pavimento existente, execução de nova capa asfáltica e sinalização viária, modernizando, assim, 42 mil metros quadrados de asfalto novo na região.

“Hoje começa a última etapa do recapeamento asfáltico nessa região. Mais da metade do Jardim da Represa já havia recebido um novo asfalto. Alguns imaginavam que não chegaríamos aqui no entorno da Rua Paranaguá, bem no centro do Jardim da Represa, concluindo, assim, 100% das vias recapeadas. Em toda São Bernardo, já são 900 quilômetros de vias asfaltadas”, declarou o prefeito Orlando Morando.

A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, responsável pelas melhorias, é que as intervenções sejam finalizadas em até 15 dias. A ação recebe investimento total de R$ 3,4 milhões.

VIAS CONTEMPLADAS – Serão contempladas com nova pavimentação asfáltica as seguintes vias: Passagem Nova Iorque, Passagem Tavares, Rua Amábile Grasiotin Grassiotto, Rua Anitta Mafaltti, Rua Aracati, Rua Bela Vista, Rua Boa Vista, Rua Canadá, Rua Carmem Miranda, Rua José Fernando de Oliveira, Rua Correia, Rua Curitiba, Rua D, Rua da Fonte, Rua Flórida, Rua Guarapuava, Rua Itararé, Rua Jaciporã, Rua João de Andrade, Rua Casemiro de Abreu, Rua Jurua, Rua Los Angeles, Rua Miami, Rua Pablo Neruda, Rua Sol Nascente, Rua Tibagi, Rua Vale do Sol, Rua Vitor Brecheret, Rua Zurique, Rua Una e Rua Paranaguá.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido na renovação da malha viária de São Bernardo. O pacote de obras para recuperação asfáltica já contemplou mais de 1.600 vias do município, o equivalente a quase 900 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.