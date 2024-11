São Bernardo forma mais de 200 alunos em cursos de qualificação profissional em 2024

Em sequência ao plano prioritário de estimular emprego e renda na cidade, a Prefeitura de São Bernardo formou mais de 200 pessoas em cursos de qualificação profissional em 2024, dentro do convênio com o Senac, instituição reconhecida por sua excelência na Educação. Os cursos vão desde gastronomia a tecnologia e saúde. O evento de encerramento das atividades, com a presença do prefeito Orlando Morando, ocorreu nesta quarta-feira (27/11) na Cozinha Pedagógica, nas dependências do Cenforpe.



O ato de finalização se deu de forma conjunta entre os cursos de salgadeiro e doceiro, que compuseram a grade no decorrer do ano. A iniciativa integra o robusto Programa Qualifica Mais SBC, que, desde 2017, já registra aproximadamente 3.350 formandos, moradores de São Bernardo. Essa é a terceira edição consecutiva do projeto com essa denominação, tornando-se desde então mais amplo e diversificado – anteriormente, era chamado Emprega São Bernardo. O programa tem como objetivo preparar os munícipes para o mercado de trabalho e ao empreendedorismo.



“É uma enorme satisfação viabilizarmos essa ação, em parceria com uma marca significativa como a do Senac. Os cursos são gratuitos à população, sendo o investimento custeado pela Prefeitura. Sentimento de dever cumprido. O pacote de cursos propicia aprendizado e conhecimento, que somados à disciplina e determinação, levam ao caminho do sucesso. O programa é sinônimo de oportunidades, fomentando a empregabilidade e abertura de novos negócios em São Bernardo”, frisou o chefe do Executivo municipal.



A programação de cursos deste ano contou com os títulos de fabricação de pães, doces e semi doces, fabricação de salgados fitness, fabricação de pizzas e salgados assados, fabricação de panetones e doces natalinos, doceiro, salgadeiro, sobremesas e bolos no pote, fabricação de produtos de confeitaria, criação e edição de imagens para mídias sociais, design para redes sociais, fundamentos de instalações elétricas residenciais, assistente financeiro e Língua Brasileira de Sinais (Libras).



O programa, financiado pelo município, é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, encabeçada por Fernando Longo. Para o titular da pasta, os cursos da Prefeitura, em parceria com o Senac, se caracterizam pela qualidade e impacto proporcionado na carreira profissional de cada participante. “Exercem papel e importância sem tamanho para a sociedade, criando grandes oportunidades. Não são só aperfeiçoamento (de conteúdo), são atividades profundas, com carga horária extensa, para o profissional mudar de patamar.”



BENEFICIADOS – Entre os formandos estava a empreendedora Luciana Caramel, aluna do curso de doceira, que teceu elogios à iniciativa, agradecendo pela oportunidade de concluir o título. Em seu discurso final, ela disse que os formandos finalizam o ciclo “com o coração bem mais doce”. “Aprendi muito, adquiri mais técnica e conhecimento. Importante para acrescentar novos aprendizados à nossa carreira. Com certeza, agregou bastante no nosso conhecimento. Valeu muito a pena, além de construir relação de amizade e colaboração (com os demais formandos).”



Crédito:Mariana Rodrigues/PMSBC

