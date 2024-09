São Bernardo finaliza obras de revitalização da Praça João Armando Mancuso

As intervenções promovidas pela Prefeitura de São Bernardo para a revitalização completa da Praça João Armando Mancuso, localizada entre as ruas Dos Vianas, Jacob Scopel e Professor Jalmar Bowden, no bairro Baeta Neves, chegam à fase final de obras. Após as intervenções, a área de 2.000 metros quadrados, passará integrar o programa de transformação de áreas ociosas em Praças-Parques.

Os serviços de paisagismo, reforma da quadra com fechamento em alambrado e cobertura de rede, implantação de academia ao ar livre, área de convívio, pista de caminhada, além de nova iluminação e gradil no entorno atingiram 90% de execução. Os 2.000 metros quadrados de área receberam investimento de R$ 950 mil reais.

“Estamos chegando a 70 locais como este em São Bernardo. Agradeço à minha esposa, a deputada Carla Morando, porque se não fosse o valor destinado por ela – quase metade do valor da obra – não conseguiríamos fazer as intervenções”, destacou o prefeito Orlando Morando. A revitalização da Praça João Armando Mancuso está sendo encabeçada pela Secretaria de Serviços Urbanos, via Departamento de Parques e Jardins.

PRAÇAS-PARQUE – Desde 2017, a Prefeitura já contabiliza 65 Praças-Parque entregues em bairros como Assunção, Jardim Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro, Rudge Ramos, Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, dos Casa, Taboão, Jordanópolis, Ferrazópolis, Riacho Grande, Nova Petrópolis, entre outros.