São Bernardo estreia com vitória sobre Água pelo Paulistão

Nesta quinta-feira (16), o São Bernardo obteve uma importante vitória ao derrotar o Água Santa pelo placar de 2 a 1, em partida realizada fora de seus domínios e correspondente à primeira rodada do Campeonato Paulista. Os gols da equipe visitante foram anotados por Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel, enquanto Willen descontou para os anfitriões.

Com este resultado, o time sob a orientação do técnico Ricardo Catalá subiu para a vice-liderança do Grupo D, acumulando três pontos na tabela. Em contrapartida, o Água Santa permanece sem pontuação, ocupando a terceira posição no Grupo C.

A partida teve um início marcado por domínio do São Bernardo, que logo aos três minutos conseguiu abrir o placar. A primeira finalização bem-sucedida veio através de uma jogada ensaiada em um escanteio, culminando no gol de Daniel. Não demorou muito para que Guilherme Queiroz ampliasse a vantagem ao capitalizar sobre um erro defensivo do Água Santa.

Após o começo arrasador dos visitantes, a equipe mandante reagiu aos 21 minutos, quando Willen aproveitou um rebote do goleiro Alex Alves e diminuiu a diferença no marcador, reacendendo as esperanças da torcida local. Contudo, apesar do gol encorajador, o ritmo da partida desacelerou, e ambas as equipes tiveram dificuldades em criar novas oportunidades até o intervalo.

O segundo tempo começou com um leve susto para o São Bernardo, que viu sua defesa ser pressionada logo no primeiro ataque adversário. O Água Santa intensificou suas investidas e teve várias chances de igualar a partida. Entretanto, as tentativas dos donos da casa não resultaram em gols, permitindo que o São Bernardo mantivesse sua vantagem e consolidasse sua posição como segundo colocado no grupo D, que tem o Palmeiras como líder.