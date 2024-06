São Bernardo dá início a recapeamento na Estrada do Rio Acima, região do Riacho Grande

Obras em andamento por toda a cidade. Neste contexto, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou nesta quarta-feira (19/06) ordem de serviço para início imediato de recapeamento asfáltico na Estrada do Rio Acima, em trecho no Riacho Grande. A pavimentação viária nesta etapa compreende cerca de 5 quilômetros de extensão, estendendo desde a Rua Antônio Caputo, região central do bairro, até a entrada da Balsa João Basso.

Um investimento no valor de R$ 8 milhões nesta ação, viabilizada pelo Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo). A medida atende a demanda antiga dos moradores, com o propósito de requalificar o viário e melhorar o fluxo de veículos na região. As intervenções na Estrada do Rio Acima transcorrem, ainda, em outra fase, até o bairro Santa Cruz, no Pós-Balsa, perfazendo um total de 14 quilômetros de extensão e um aporte de R$ 34 milhões, incluindo ações de infraestrutura.

“Medida de extrema importância para sequência na renovação da malha viária na nossa cidade. Já ultrapassamos a marca de 600 quilômetros de vias asfaltadas, o maior programa de recuperação na história de São Bernardo. É mais um avanço, de grande significado, em valorização do Riacho e da cidade, levando mais segurança para motoristas, fluidez e qualidade em nossas ruas e avenidas, além da economia no contrato de tapa-buracos”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

O prefeito Orlando Morando compareceu ao local acompanhado pelo subprefeito do Riacho, Heitor Cristofolini, e do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, responsável pela medida. Segundo o titular da Pasta, a estimativa é de conclusão das obras no período da segunda quinzena de agosto deste ano. “A previsão passa por finalizarmos dentro do prazo de 60 dias, no mês de aniversário de São Bernardo”, frisou Delson.

As obras de recuperação viária no Riacho Grande integram o Programa Asfalto Novo, que, desde 2017, já impactou mais de 1.600 vias de São Bernardo.

MELHORIAS NO RIACHO – Desde o começo da gestão, a região do Riacho Grande foi contemplada por diversas obras e ações efetivas, desde medidas para expandir o eixo às margens da Represa Billings como polo turístico a inaugurações, a exemplo de Praça-Parque (Vila Tosi e Rua Mafra), nova creche e Arena Beach, bem como implantação da iluminação de LED, ampliação da Balsa João Basso, melhorias no Zoo Municipal, revitalização da Prainha e urbanização do Capelinha. Além das entregas, outras intervenções estão em andamento no bairro, como recapeamento no Jardim Tupã, reestruturação do campo de futebol dos Fincos e construção do Centro de Esportes Aquáticos no Estoril, todas previstas para esse ano.