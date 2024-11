São Bernardo conclui obras de infraestrutura no Pinheirinho, região do Alvarenga

O Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou nesta sexta-feira (22/11) a conclusão das obras de infraestrutura do Jardim dos Pinheiros, mais conhecido como Pinheirinho, na região do Grande Alvarenga. Mediante investimento de R$ 15 milhões, o bairro recebeu melhorias significativas, como a execução de serviços de saneamento, com a coleta e destinação adequada de todo o esgoto produzido, além de recomposição asfáltica de toda a malha viária.

“Mais uma obra concluída e entregue. Aqui nós fizemos muito mais do que colocar só o asfalto novo. Nós concluímos todo o sistema de esgotamento sanitário da região. Temos 100% de pavimentação nova, vias sinalizadas e, o mais importante, esgoto coletado e destinado à estação elevatória e, posteriormente, ao tratamento correto. Uma ação fundamental para a recuperação da Represa Billings”, destaca o chefe do Executivo Municipal.

Esta etapa de obras atendeu as seguintes vias: Rua dos Jatobás, Rua dos Ingazeiros, Rua Ipê Amarelo, Rua dos Pinhais, Rua Pau Brasil, Rua das Paineiras, Rua dos Jequitibás, Rua Tupinambás, Rua dos Cocais, Rua das Perobas, Rua dos Educandários, Avenida Vitória, Avenida Montemor e Avenida Guatemala, totalizando cinco quilômetros de vias recuperadas e 40 mil m² de pavimentação asfáltica renovadas.

PROSABS – Os trabalhos integram o Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo) e são realizados em parceria com a Sabesp. No escopo das obras estão a execução de redes de esgoto para ligações de linhas de recalque, rede coletora, ligações domiciliares sem conexão e ligações intradomiciliares nos bairros Las Palmas, Jardim Nosso Teto, Chácara União, Jardim Orquídeas e Jardim Pinheirinho.

ASFALTO NOVO – Implantado em 2017, o Programa Asfalto Novo já beneficiou diversos bairros de São Bernardo. As melhorias já alcançaram, na lista de locais, o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos, Paulicéia, Cooperativa, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Planalto, Jardim da Represa e Jardim das Oliveiras.