São Bernardo acumula quase metade dos empregos do ABC em setembro

Com ações eficientes de geração de postos de trabalho e estímulo a novos negócios na cidade, São Bernardo, governada por Orlando Morando, concentra quase metade dos empregos formais no Grande ABC. É o que aponta levantamento de setembro do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quarta-feira (30/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atrelado ao governo federal. O município registrou saldo positivo de 1.312 empregos com carteira assinada, o que representa 46% do total acumulado entre os sete municípios da região.

São Bernardo contabilizou 13.695 contratações ante 12.383 desligamentos em setembro, confirmando o ambiente favorável de interlocução com a iniciativa privada. O balanço atualizado pelo governo federal mantém a cidade na quarta melhor posição no Estado de São Paulo no acumulado do ano, atrás apenas da Capital, Guarulhos e Campinas. No período, o município da Grande São Paulo conta com mais de 11 mil empregos de saldo – resultado da diferença entre admissões e demissões -, sendo 125 mil contratações.

“Os números do Caged refletem o bom momento vivido por São Bernardo, que exerce a política de incentivo ao emprego entre as suas prioridades. A cidade é referência em ações efetivas que visam impulsar a criação de postos de trabalho, como a realização de feirões, assim como se tornou polo de atração de investimento privado, consolidando leis de incentivo, desburocratização e sem aumento de tributos municipais. Desta forma, temos colhido bons resultados”, frisou o prefeito Orlando Morando.

O mês de setembro culmina, inclusive, com o último feirão de aniversário da cidade, realizado no fim de agosto nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo. Voltado ao primeiro emprego, o evento foi o 12º nestes moldes, contabilizados a partir do feirão da Mulher, na Esplanada do Paço. De lá para cá, a cidade registrou ação também ligada ao Dia do Trabalho, da Inclusão (voltado a PCDs) e oportunidades de Natal, abrindo as portas, sobretudo, do Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy, mas também inaugurou versão no Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia), direcionado à saúde.

DESTAQUE – Dentro do saldo de 1.312 empregos computados em São Bernardo no mês de setembro, o destaque ficou com os setores de serviços, com 816 postos, e comércio, 245. Números consideráveis ainda na indústria, que contribuiu com saldo de 184 vagas.

ACUMULADO – De acordo com o Caged, São Bernardo aparece em cenário positivo também no levantamento dos últimos 12 meses. Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, foram registrados 11,2 mil empregos no período.