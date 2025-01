Santo André Intelli anuncia Allef como oitavo reforço para 2025

O Santo André Intelli oficializou neste sábado (11) a chegada de mais um reforço para a temporada de 2025. Trata-se de Allef, ala canhoto de 1,72m, que desembarca no clube após defender o São Miguel na última temporada. O jogador também acumula passagens por equipes como São José, Tanabi e Brasília.



“A expectativa para essa temporada é a melhor possível: chegar longe em todos os campeonatos que disputarmos, sempre dando a vida em quadra para oferecer o melhor ao nosso torcedor”, afirmou Allef em sua apresentação.



O ala já iniciou os treinos com seus novos companheiros e é o oitavo reforço confirmado pelo Santo André Intelli nesta reformulação do elenco principal. A equipe paulista segue investindo forte para montar um time competitivo e atender às expectativas da torcida em 2025.



*FICHA TÉCNICA*



Nome: Allef Senciel Maiolli

Apelido: Allef

Nascimento: 27/08/2001

Posição: Ala

Clubes: São José, Tanabi, Brasília e São Miguel.







Crédito:Divulgação