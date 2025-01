Vinicius Calvanese é o novo reforço do Santo André Intelli para a temporada

O Santo André Intelli segue firme na reformulação de seu elenco para a temporada e acaba de anunciar mais um nome de peso: Vinicius Calvanese Marques Pereira, mais conhecido como Calvanese. O pivô, de 23 anos, chega após uma temporada pelo Minas e acumula passagens por equipes renomadas como Corinthians e Al Nasr, dos Emirados Árabes.



“Muito feliz em poder representar o Ramalhão! Estou muito empolgado e ansioso para o começo da temporada. Espero dar o meu melhor para ajudar a equipe e conquistar muitas coisas ao longo do ano!”, declarou o jogador.



Com experiência no futsal nacional e internacional, Calvanese é o sétimo reforço confirmado pelo Santo André Intelli, reforçando a ambição do clube em montar um elenco competitivo para 2025.



*FICHA TÉCNICA*



Nome: Vinicius Calvanese Marques Pereira

Apelido: Calvanese

Nascimento: 15/05/2001

Posição: Pivô

Altura: 1,73

Clubes: Corinthians, Al Nasr (Emirados Árabes) e Minas.

