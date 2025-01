Xaropinho deixa o Santo André Intelli após cinco anos de história

Nesta quarta-feira (8), o Santo André Intelli comunicou oficialmente a saída de Xaropinho, ala de 36 anos que se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube. O jogador, que integra o elenco desde a fundação do projeto, em 2018, ainda não revelou seu próximo destino, mas especula-se uma possível transferência para o futsal europeu.

Na última temporada, Xaropinho foi um dos destaques da equipe. Com 18 gols marcados, sendo 15 pela Liga Nacional de Futsal (LNF), ele foi o segundo maior artilheiro do time e também contribuiu com 4 assistências. O ala se destacou como o jogador com o maior número de finalizações em toda a competição, reafirmando sua importância no elenco.

Ao longo de sua trajetória pelo Ramalhão, Xaropinho acumulou mais de 200 partidas e 80 gols, consolidando-se como um dos principais nomes da história do clube. Sua despedida acontece após uma temporada histórica para o Santo André, que alcançou pela primeira vez as semifinais da LNF, terminando entre os três melhores da competição. Um dos momentos mais marcantes foi a eliminação do Atlântico, então campeão da liga, em Erechim.

Apesar da saída, o futuro de Xaropinho permanece incerto, sem confirmação oficial de qual será seu próximo desafio no futsal.