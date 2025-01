Two retorna ao Santo André Intelli para a temporada 2025

O Santo André Intelli anunciou o retorno de Robert Pereira, mais conhecido como Two, para reforçar a equipe na temporada 2025. O ala, que defendeu o clube paulista em 2023, volta ao Ramalhão após uma passagem vitoriosa pelo Fortaleza, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro.



“Voltar ao Ramalhão é uma felicidade enorme. Saber que fui feliz aqui e que deixei portas abertas para retornar me motiva ainda mais. Minha expectativa para 2025 é a melhor possível, e espero repetir os êxitos que tive em 2024 com o Fortaleza Futsal. Posso garantir que o Two que retorna agora em 2025 é uma versão melhor do que a de 2023. Feliz ano novo a todos que fazem parte do Santo André Intelli! E aos torcedores, vamos juntos, Torcida Andreense!”, declarou Two.



Com 1,70m de altura, o ala ambidestro traz na bagagem passagens pelo Panta Walon, do Peru, e Fortaleza, além de sua primeira experiência pelo Santo André Intelli, encerrada em 2023. Agora, ele retorna ainda mais preparado para contribuir com o novo projeto do clube.



*FICHA TÉCNICA*



Nome completo: Robert Pereira Paiva

Apelido: Two

Data de nascimento: 16/09/1996

Altura: 1,70m

Posição: Ala

Clubes: Panta Walon (Peru), Santo André Intelli, Fortaleza





Crédito:Divulgação