Santo André inicia força-tarefa com oferta de quase 10 mil consultas e exames

A Secretaria de Saúde de Santo André dará início neste sábado (18) a uma força-tarefa com a oferta de 9.904 consultas e exames em diversas especialidades. Apenas no Poupatempo da Saúde, que fica dentro do Atrium Shopping, serão 6.432 atendimentos nos dois próximos sábados e domingos, média de 1,6 mil atendimentos por dia. O ambulatório do CHM (Centro Hospitalar Municipal) vai atender outras 2.631 pessoas e o Hospital da Mulher, 841.

“A saúde de Santo André atingiu um alto patamar de qualidade nos últimos anos oferecendo agilidade na marcação de consultas e exames para a população usuária do SUS na cidade. Esse desempenho fez com que a nossa demanda aumentasse significativamente, o que é natural, e estamos redobrando nossos esforços para atender da melhor maneira a nossa população”, explica o secretário de Saúde, Pedro Seno.

No Poupatempo da Saúde, a força-tarefa vai envolver 66 médicos em seis especialidades: otorrinolaringologia, neurologia, cardiologia, dermatologia, ortopedia e reumatologia. Além de consultas, serão realizados pequenos procedimentos dermatológicos.

Já no CHM o mutirão contempla atendimento ambulatorial em cirurgia vascular, proctologia, urologia, além de exames de ecocardiograma adulto, doppler vascular e ultrassom de aparelho urinário. Por fim, no Hospital da Mulher serão ofertados ultrassom obstétrico e transvaginal, mamografia, entre outras consultas e exames com foco na saúde da mulher. Tanto no CHM como no Hospital da Mulher as agendas foram distribuídas deste sábado até o início de fevereiro.

“Esperamos que a população entenda o esforço que estamos fazendo e compareça na data e horário agendados. O absenteísmo tem prejudicado muito as agendas porque quando o munícipe falta, além de ocupar um horário que poderia ser de outra pessoa, ele vai recorrer à rede novamente em busca de uma nova consulta que precisa ser disponibilizada”, ressalta Pedro Seno.

As consultas ofertadas na força-tarefa foram agendadas previamente de acordo com a demanda de cada especialidade. Caso necessite de atendimento com médicos especialistas, o morador de Santo André deve recorrer a uma das 34 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade para avaliação médica e, em caso de necessidade, encaminhamento para o Poupatempo da Saúde ou para o ambulatório do CHM.



