GCM de Santo André apreende veículo por apropriação indébita

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, com auxílio das câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI), apreendeu um veículo modelo Ecosport na Rua Catequese, altura do número 267, no bairro Jardim, pelo crime de apropriação indébita (tomar para si um bem que pertence a outra pessoa).

O veículo foi identificado ao passar pelas câmeras da Muralha Eletrônica. O sistema apontou que existiam pendências administrativas e as equipes setoriais da GCM, em patrulhamento na região, abordaram o condutor para averiguação.

No processo de verificação de documentação do veículo, os guardas constataram que o condutor se apropriou do bem de uma outra pessoa, o que caracterizou o crime. O carro foi apreendido e o condutor encaminhado para o 4º Distrito Policial, localizado na Vila Guiomar, onde segue à disposição da Justiça.