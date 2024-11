Rocktoberfest agita a Esplanada do Paço de São Bernardo no final de semana

O Paço Municipal de São Bernardo (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) recebe entre esta sexta-feira e o próximo domingo (22, 23 e 24/11), a Rocktoberfest, evento que vai reunir o melhor da culinária alemã e do rock and roll. Os maiores produtores de cerveja artesanal do País também marcarão presença na festa com rótulos variados.

Entre as cervejarias confirmadas estão a Schornstein (patrocinadora oficial), Madalena, Menze, Triângulo das Bermudas, V8 Beer, Colônia Chopp e Gutembeer. A atração acontece das 18h às 22h, na sexta-feira (22/11), e, das 12h às 22h, no sábado (23/11) e domingo (24/11).

A entrada é gratuita e haverá coleta de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para o Banco de Alimentos, voltado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento é uma realização da Veloso Produções, com apoio da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL – Para animar o público presente haverá apresentações musicais com o melhor do rock nacional e internacional. A programação musical da Rocktoberfest começa sexta-feira (22), às 20h, com a banda Aeroboo, com clássicos do rock. Já no sábado (23), às 14h, a banda Street Rockets abre os shows do dia, seguido por Soldiers (Linkin Park Tribute), às 17h, e, fechando o dia, a banda Reloaded faz um tributo ao Metallica Tribute, a partir das 20h. No domingo (24), os shows começam às 14h, com a Drop Shot embalando a festa com o melhor do Rock Nacional e Internacional, seguido por U2 Cover São Paulo, às 17h. O encerramento fica por conta da banda Fever (Aerosmith Cover), às 20h.

ESPAÇO GASTRONÔMICO – Além da programação musical, o público poderá usufruir de um espaço de food trucks e cervejarias artesanais, com diversas opções gastronômicas para agradar todos os paladares. Além disso, o festival é pet friendly e as famílias também poderão aproveitar o espaço kids, equipado com diversos brinquedos para garantir a diversão da criançada enquanto os adultos curtem o evento.

SERVIÇO:

Rocktoberfest 2024

Sexta-feira (22/11): 18h às 22h

Sábado e Domingo (23 e 24/11): 12h às 22h

Local: Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

Programação

Sexta-feira (22)

20h – Aeroboo (Classic Rock)

Sábado (23)

14h – Street Rockets

17h – Soldiers (Linkin Park Tribute)

20h – Reloaded (Metallica Tribute)

Domingo (24)

14h – Drop Shot (Rock Nacional e Internacional)

17h – U2 Cover São Paulo

20h – Fever (Aerosmith Cover)