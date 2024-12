Ricardo Nunes define novo secretariado para a gestão de 2025

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), já estabeleceu a maior parte de seu novo secretariado, que tomará posse em 1º de janeiro de 2025. A administração municipal contará com o apoio de uma coligação formada por 12 partidos, destacando-se a influência do Partido Liberal (PL) e do MDB no governo.

Vice-prefeito Ricardo Araújo

Ao lado de Nunes, o coronel Ricardo de Mello Araújo, eleito como vice-prefeito pelo PL, também assumirá suas funções na próxima semana. Araújo foi escolhido como parte da chapa MDB-PL e é considerado uma figura próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Antes do anúncio oficial dos secretários nesta quinta-feira (26), Nunes formou um conselho para avaliar as indicações feitas pelos partidos e líderes políticos, incluindo figuras proeminentes como Bolsonaro, Valdemar Costa Neto do PL e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Este grupo é composto por importantes nomes da administração municipal, como Edson Aparecido (secretário de Governo), Vitor Sampaio (chefe de gabinete), Fabrício Cobra (Casa Civil), João Cury (Cohab-SP) e Elisabete França (Urbanismo e Licenciamento).

Secretarias e novas nomeações

Dentre as novas nomeações confirmadas, destaca-se Angela Gandra da Silva Martins como a nova secretária de Relações Internacionais. Ela assume o cargo anteriormente ocupado por Marta Suplicy e Aldo Rebelo. Angela já havia exercido funções no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos durante a gestão de Damares Alves no governo anterior e sua escolha foi apoiada por líderes próximos ao ex-presidente.

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente será liderada por Rodrigo Ashiuchi, atual prefeito de Suzano. Ele substituirá gestores mais progressistas que ocuparam a pasta durante o primeiro mandato de Nunes.

Indefinição sobre Educação

Ainda persiste a indefinição sobre quem ficará à frente da Secretaria da Educação. Atualmente sob responsabilidade de Fernando Padula, indicado pelo PSDB em 2021, há especulações sobre uma possível transferência desse cargo para o PL. Valdemar Costa Neto tem buscado articular essa mudança, com o deputado estadual Tomé Abduch sendo um dos principais candidatos para assumir a pasta.

Tomé Abduch já havia declinado uma oferta para a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, mas estaria considerando aceitar a Educação devido à sua relevância e visibilidade. Contudo, a permanência de Padula no cargo ainda não pode ser descartada.

Fortalecimento de parcerias

A parceria entre Ricardo Nunes e Edson Aparecido se consolidou desde o tempo em que Nunes era vice-prefeito de Bruno Covas. Após deixar o PSDB em 2022 para ingressar no MDB, Aparecido tornou-se um personagem-chave na estrutura administrativa da cidade e continua a liderar o processo de formação do novo secretariado.

Os nomes já confirmados até o momento incluem: