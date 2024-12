MDB fortalece sua presença no governo de São Paulo

O diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) está prestes a consolidar sua influência na administração da cidade de São Paulo. Enrico Misasi, atual presidente do partido, é cotado para assumir a Casa Civil no segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes. Ele sucederá Fabrício Cobra, que deverá ser transferido para a Secretaria das Subprefeituras.

Atualmente, Misasi ocupa o cargo de secretário-executivo de Relações Institucionais e teve um papel significativo durante a recente campanha que resultou na reeleição de Nunes. Sua ascensão para a Casa Civil reforçará a presença do MDB em posições chave dentro do governo municipal.

A nova estrutura da gestão promete ser marcada por uma forte representação do MDB, visto que Edson Aparecido, também membro do partido, deve continuar à frente da Secretaria de Governo. Este movimento estratégico é fundamental, já que as secretarias de Casa Civil e Governo trabalham em sinergia, centralizando funções essenciais como a coordenação da gestão pública e o relacionamento com aliados na Câmara Municipal.

Além da Casa Civil, especula-se que o MDB poderá garantir mais uma secretaria na nova administração, sendo a Secretaria do Trabalho um dos principais alvos. A vereadora Sandra Santana surge como um nome forte para essa posição, evidenciando a estratégia do partido de ampliar sua influência no governo local.