Nunes anuncia ex-secretária da Família de Bolsonaro na Prefeitura

Em uma movimentação significativa para o seu governo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quinta-feira (26/12) a nomeação da advogada Angela Gandra para o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Trajetória política conservadora

Angela Gandra, filha do renomado jurista Ives Gandra Martins, possui um histórico político marcado por sua atuação na Secretaria da Família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, durante a gestão da ex-ministra Damares Alves (Republicanos), no governo Jair Bolsonaro (PL).

A nova secretária é conhecida por seu alinhamento a pautas conservadoras e pela sua associação à Opus Dei, uma organização católica. Angela já participou de eventos internacionais com apoio financeiro de grupos ultraconservadores, onde promoveu discussões sobre temas como a oposição ao aborto e a defesa do homeschooling, modalidade educacional em que os pais assumem a educação dos filhos em casa.

Tentativa na OAB-SP

Recentemente, Angela Gandra também disputou a vice-presidência da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), mas não obteve sucesso na eleição.

Credenciais destacadas por Nunes

Em suas redes sociais, o prefeito Nunes destacou as credenciais acadêmicas de Angela, enfatizando seu domínio de sete idiomas e sua formação como doutora em Direito. A nova secretária assume um cargo que anteriormente foi ocupado por figuras com uma abordagem mais progressista, como Aldo Rebelo (MDB) e Marta Suplicy (PT).

Com esta mudança na equipe, o prefeito Ricardo Nunes continua a moldar sua administração e reforça sua visão para as relações internacionais da capital paulista.

Até o momento, a composição do secretariado de Nunes passa por uma reestruturação significativa, refletindo uma nova fase política na gestão municipal.