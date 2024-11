Conheça os candidatos que lideram a disputa pela presidência da OAB-SP

No próximo dia 21 de novembro, advogados de São Paulo participarão de uma eleição decisiva para a escolha da nova diretoria da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo). Este pleito, que promete ser disputado, conta com seis chapas concorrentes, cada uma composta por quase 200 integrantes. Entre os cargos em disputa estão os de presidente e vice-presidente, além de posições no conselho federal.

O processo eleitoral será realizado de forma online, das 9h às 17h, com o voto sendo obrigatório para advogados com anuidade em dia e opcional para aqueles acima dos 70 anos. Curiosamente, todas as candidaturas à presidência são ocupadas por homens, embora as regras exijam que cada chapa seja composta por 50% de candidatos de cada gênero e que pelo menos 30% dos candidatos sejam advogados negros.

Chapas

A Chapa Nova Ordem é liderada por Alfredo Scaff, que tenta pela segunda vez assumir a presidência. Ele tem apoio de figuras do bolsonarismo e é conhecido por seu perfil conservador. Maristela Basso, sua vice, é professora da USP e tem um histórico de atuação internacional.

A Chapa Caio + Gandra + DUrso Pela Ordem traz Caio Augusto Silva dos Santos como candidato à presidência. Ele já comandou a OAB-SP entre 2019 e 2021 e tenta retornar ao cargo. Ao seu lado está Angela Vidal Gandra Martins como vice, conhecida por sua ligação com o governo Bolsonaro.

Carlos Kauffmann encabeça a Chapa Kauffmann e Lucineia OAB Unida, tendo como vice Lucineia Rosa, uma destacada defensora dos direitos humanos. Essa chapa se destaca pela tentativa de representação inclusiva.

A Chapa OAB Sempre em Frente apresenta Leonardo Sica como candidato à presidência. Atual vice-presidente da OAB-SP, Sica tenta novamente assumir o comando da entidade. Daniela Magalhães compõe a chapa como vice.

Paulo Quissi lidera a Chapa Muda OAB. Ele é o único candidato atual que já preside uma subseção da OAB e traz consigo Fabiana Quezada como vice.

Por fim, Renato Ribeiro de Almeida lidera a Chapa OAB Popular, acompanhado por Adriana de Morais como vice. Almeida é especialista em direito eleitoral e tem um forte engajamento em temas antidiscriminatórios.

A maior seccional do Brasil, a OAB-SP conta com cerca de 384 mil advogados inscritos, enquanto o número nacional ultrapassa 1,4 milhão. Para o ano de 2024, o orçamento aprovado para a entidade paulista foi de R$ 535,6 milhões. A votação acontecerá exclusivamente online no dia 21 de novembro e será determinante para os rumos da advocacia no estado nos próximos anos.

Eleição da OAB-Santo André

As eleições para a OAB também têm causado alvoroço em Santo André. Na noite de segunda-feira (11), ocorreu a festa de lançamento da Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte, reunindo cerca de 300 apoiadores em torno da proposta de reeleição do atual presidente da OAB Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, para o mandato 2025/2027, com Mirian Bazote como vice.

(ResultadoMKT/Divulgação)

No evento, Leonardo Dominiqueli Pereira destacou a união da advocacia andreense e apresentou suas propostas para o fortalecimento da subseção, com iniciativas como a criação de salas de audiência virtuais, ampliação do espaço da Casa da Advocacia e melhorias no suporte aos advogados. Ele contou ainda com o apoio de Leonardo Sica, candidato à presidência da OAB-SP pela Chapa OAB Sempre em Frente, que, juntamente com Daniela Magalhães, vice da Chapa, reforçou a importância da jovem advocacia e a necessidade de avançar em direção à modernização e inclusão profissional na OAB.

Leonardo Sica e Leonardo Pereira Dominiqueli, ao centro, com apoiadores

(ResultadoMKT/Divulgação)

Outras lideranças presentes, como o desembargador aposentado Antonio Carlos Cedenho e o especialista em Direito Eleitoral Leandro Petrin, elogiaram as diretrizes da Chapa 1 em Santo André e o alinhamento com a chapa estadual de Sica, destacando a sintonia na missão de uma advocacia forte, moderna e conectada com as demandas da sociedade atual.

A 10 dias da eleição, que será na quinta-feira, 21 de novembro, das 9h às 17h, o processo trará um momento histórico: será de forma totalmente on-line, pela primeira vez na história da OAB. A subsecção Santo André conta com sete mil inscritos, sendo uma das maiores do Estado.