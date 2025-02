Ribeirão Pires terá Carnaval da Família com shows e marchinhas neste domingo (23)

O Paço Municipal de Ribeirão Pires sediará neste domingo (23), a partir das 11h, o Carnaval da Família 2025. Bloquinhos carnavalescos, apresentações de música e dança, brincadeiras e pintura facial fazem parte das atrações gratuitas da festa, promovida pela Prefeitura. A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.

Um dos destaques da programação será a apresentação da Banda New SP, às 17h, com repertório descontraído. Ao longo da tarde, concurso de fantasia para crianças e pets e espetáculos da EMARP – Escola Municipal de Artes e da Oficina do Corpo vão agitar os foliões.

Às 15h, Bloquinho do Futuro desfilará pela Rua Felipe Sabbag. O evento terá toda a infraestrutura para receber o público, em ambiente seguro e familiar. Será proibida a entrada com cooler. O festejo terá, ainda, área gastronômica, com food trucks.

Confira a programação do Carnaval da Família: