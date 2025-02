Carnaval da Família agita Ribeirão Pires com atrações para todas as idades

O Carnaval da Família da Prefeitura de Ribeirão Pires chega mais uma vez para animar o feriado de forma inclusiva, segura e repleta de atividades para todas as idades. Com uma programação diversificada, o evento será realizado no dia 23 de fevereiro, no Paço Municipal, e promete transformar a cidade em um verdadeiro palco de alegria e convivência.

Voltado para reunir crianças, jovens, adultos e idosos, o evento terá início às 14h e contará com uma série de atrações pensadas para proporcionar momentos únicos. Entre os destaques, estão o concurso de fantasias, que promete premiar a criatividade dos foliões, pintura de rosto para os pequenos, jogos infantis e apresentações culturais de escolas da cidade e da Escola Municipal de Artes (EMARP). Para quem gosta de música e dança, a programação inclui shows de banda local e o animado desfile de um bloquinho de Carnaval, que convida todos a caírem na folia.

Para garantir o conforto do público, a organização recomenda que os participantes tragam suas cadeiras de praia. Além disso, o evento contará com uma estrutura robusta de segurança, incluindo a presença da Guarda Civil Municipal (GCM), equipes de fiscalização e uma ambulância de prontidão para emergências. A Rua Leonardo Mecca será interditada durante o evento, garantindo um espaço seguro e exclusivo para a festa.

Mais do que uma celebração, o Carnaval da Família reforça valores de solidariedade e comunidade. Os participantes estão convidados a contribuir com doações de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene, que serão destinados a instituições beneficentes da cidade.

Para completar a experiência, uma área especial será montada com food trucks, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para todos os gostos. Assim, além de aproveitar as atrações culturais e recreativas, os foliões poderão desfrutar de um cardápio diversificado em um ambiente familiar e acolhedor.

O Carnaval da Família de Ribeirão Pires é mais do que um evento: é uma oportunidade de unir tradição, inclusão e diversão em um só lugar. Com atrações pensadas para agradar a todas as idades, a festa se consolida como uma alternativa diferenciada para quem busca um Carnaval animado e seguro.

Serviço – Carnaval da Família

Quando : 23 de fevereiro de 2025 (domingo), a partir das 14h

: Paço Municipal de Ribeirão Pires

: Paço Municipal de Ribeirão Pires Ingressos: Doação solidária (1kg de alimento não perecível ou 1Kg de ração)