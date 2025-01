Pré-Carnaval em SP: Programação Agitada Promete Animação para os Foliões

Com a chegada do pré-Carnaval, a cidade de São Paulo se prepara para receber uma série de eventos que prometem aquecer os ânimos dos foliões nas próximas semanas. A programação está repleta de ensaios abertos, festas e blocos, todos prontos para celebrar a festa mais popular do Brasil.

Na quinta-feira, dia 16, o centro cultural Mundo Pensante será palco do Bloco Kaya na Gandaia, que terá como atração o DJ Papaleo, começando às 21h. No sábado, dia 18, o evento terá início com o bloco Lua Vai, contando com a presença de Brenda Ramos, Leandro Pardi e Ju Belmonte a partir das 22h.

Ainda no sábado, às 14h, os amantes da cultura afro-brasileira poderão participar de um ensaio aberto gratuito do bloco Ilú Obá De Min no Museu da Energia. Fundado em 2004 por três percussionistas renomadas, este grupo é um dos principais responsáveis pela promoção da cultura afro na capital paulista.

Os foliões poderão aproveitar outras opções no mesmo dia: as apresentações dos blocos Nu Vuco Vuco e Cerca Frango na cervejaria Tarantino, entre 16h e 23h59; ou ainda os blocos Cornucópia Desvairada e Manada no Greta Galpão, das 15h às 22h.

No domingo, dia 19, o bloco Amor Barato promete animar o público com a festa “Sem Vergonha”, que ocorrerá no Coringa Mada, na Vila Madalena. As músicas serão uma celebração aos grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso e Elza Soares.

Os foliões da Barra Funda também têm espaço garantido nas festividades. O bloco Agora Vai realizará ensaios abertos todas as terças-feiras de janeiro no bar Monocromático, com entrada gratuita a partir das 19h.

Além disso, o clube Ó Do Borogodó em Pinheiros receberá sete ensaios do bloco Samba Rock & Serpentina, todos gratuitos às quartas-feiras até o dia 26 de fevereiro.

A programação completa do pré-carnaval em São Paulo inclui ainda outros destaques. O bloco que homenageará Jorge Aragão no Carnaval de 2025 já inicia seus ensaios abertos na Audio no final do mês. O primeiro deles será no domingo (26), a partir das 15h.

Além disso, vários blocos têm atividades programadas para o restante do mês. Por exemplo:

Bloco 77 : Primeiro ensaio aberto na Cervejaria Tarantino em 24 de janeiro, das 20h às 2h.

: Primeiro ensaio aberto na Cervejaria Tarantino em 24 de janeiro, das 20h às 2h. Casa Comigo : Três ensaios abertos em janeiro no bar Lote com convidados especiais.

: Três ensaios abertos em janeiro no bar Lote com convidados especiais. Cataratos do Niágara : Ensaio aberto no Boca Cultural no dia 31.

: Ensaio aberto no Boca Cultural no dia 31. Cecílias e Buarques: Ensaio aberto no bar Van Grogh em 25 de janeiro.

Os amantes do samba poderão acompanhar o ensaio geral da Mocidade Alegre no dia 19 às 18h e ainda desfrutar das festividades promovidas pelo Cine Joia que conta com atrações diversas ao longo do mês.

A animação não para por aí. A programação inclui blocos que homenageiam grandes nomes da música brasileira e celebrações especiais como a festa ‘Sem Vergonha’ do bloco Amor Barato. Com uma vasta oferta de eventos gratuitos ou a preços acessíveis, São Paulo se prepara para um pré-Carnaval memorável.