Charanga do França dá início ao pré-carnaval de São Paulo

No último domingo (12), o bloco Espetacular Charanga do França deu início ao pré-Carnaval de São Paulo, realizando a tradicional Queimada de Largada no coração da capital. A festividade começou às 10h em frente à Casa de Francisca, localizada na região da Sé, e se estendeu até as 14h, com um desfile que culminou no Largo do Anhangabaú.

Apesar das altas temperaturas durante o horário do almoço, os foliões demonstraram entusiasmo e participaram ativamente da celebração, que vem ganhando popularidade a cada ano. A formação musical do bloco é composta por instrumentos de sopro e percussão, sem a presença de trio elétrico ou vocalistas. A animação é garantida pelo próprio público, que canta junto ao grupo, reinterpretando marchinhas clássicas e sucessos conhecidos, como “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” de Michael Jackson, “Chorando se foi” do grupo Kaoma e “Não Quero Dinheiro” de Tim Maia.

Neste ano, a Charanga do França conseguiu atrair até mesmo aqueles que relutavam em participar de blocos no centro histórico devido a preocupações com segurança. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) esteve presente ao longo de todo o percurso, monitorando os foliões e garantindo um ambiente seguro nas proximidades do Largo do Anhangabaú.

A atriz Juliana Caldas, conhecida por sua atuação na novela “O Outro Lado do Paraíso”, marcou presença pela primeira vez no cortejo do bloco. Acompanhada por um amigo, Juliana revelou que já tinha desfrutado de outros carnavais nas ruas paulistanas, mas esta foi sua estreia na Charanga do França. “Eu não gosto muito de muvuca, principalmente por causa da minha altura. Quando o bloco começa a encher, minha visão acaba sendo prejudicada. No entanto, considero importante essa ocupação do centro“, comentou a atriz.

Outra participante foi a pediatra Ana Paula Capaldi, que escolheu uma fantasia de flamingo para a ocasião. Embora já tenha acompanhado a Charanga em Santa Cecília, esta foi sua primeira experiência no centro histórico. “É bastante tranquilo vir para cá. Embora haja um certo receio por ser uma área central, está tudo muito calmo“, relatou Ana Paula.

Uma Tradição Consolidada

Thiago França, saxofonista e fundador da Charanga, destacou que a Queimada de Largada se tornou uma tradição para marcar o início do Carnaval de rua em São Paulo. Ele enfatizou a relevância desse cortejo no centro da cidade, frequentemente alvo de críticas. O evento tem início em frente à Casa de Francisca, um local que já abrigou a rádio Nacional, e percorre calçadões que facilitam o fluxo do desfile.

“A proposta de realizar a Queimada de Largada em um momento ainda distante da intensa folia carnavalesca é aproveitar o espaço central da cidade e proporcionar um cortejo sem cordões de isolamento. É uma experiência mais íntima para um público reduzido, porém vibrante. Essa celebração serve como um aquecimento para o grande dia do desfile na segunda-feira de Carnaval”, explicou França.