Preparativos para o Carnaval de 2025 já começam em São Paulo

Com a aproximação do Carnaval 2025, que ocorrerá em uma data menos convencional, as festividades já começaram a ganhar forma na capital paulista. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas deu início às celebrações que antecedem a grande festa, programando uma série de eventos para os próximos dias.

No sábado, dia 11 de janeiro, o “Grito de Carnaval” será realizado no edifício Oswald de Andrade, no coração da cidade. Este evento marca oficialmente o início dos preparativos para o carnaval de rua e acontecerá das 14h às 18h, sendo gratuito e aberto a todos os foliões. Embora a programação específica dos shows ainda não tenha sido divulgada, espera-se um grande público para celebrar a tradição.

Além do “Grito de Carnaval”, o mesmo local abrigará a exposição “Oswald PRO Carnaval”, uma colaboração entre a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo e a Secretaria da Cultura. A mostra contará com uma coleção de sapatos utilizados por celebridades em desfiles recentes, um mapa ilustrativo das escolas de samba da cidade e as icônicas fantasias da Mocidade Alegre, que se consagrou campeã em 2024. A entrada para a exposição também será gratuita.

O domingo seguinte, dia 12 de janeiro, trará duas opções de ensaios abertos para os amantes do carnaval. No mesmo edifício, o bloco Gal Total promete agitar os foliões a partir das 14h. Para aqueles que preferem começar mais cedo, o Espetacular Charanga do França realizará seu ensaio às 10h, partindo em direção ao Vale do Anhangabaú após concentração em frente à Casa de Francisca. Este ensaio é resultado de uma parceria com o projeto Novo Anhangabaú.