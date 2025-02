Carnaval da Família de Ribeirão Pires une folia e solidariedade neste domingo (23)

O Carnaval da Família de Ribeirão Pires vai além da tradição festiva e da alegria contagiante. O evento deste domingo (23) reafirma seu compromisso social com uma campanha solidária voltada à arrecadação de alimentos não-perecíveis e ração para pet para doações voltadas a entidades beneficentes da cidade.

A iniciativa faz parte da proposta do Carnaval da Família, que busca promover uma festa segura, inclusiva e com responsabilidade social. Para isso, a Prefeitura da Estância estabeleceu pontos de coleta estrategicamente localizados no evento para incentivar os foliões a contribuírem.

“Nosso Carnaval é um momento de celebração, mas também de solidariedade. Queremos que a energia positiva da festa também se transforme em ajuda para aqueles que mais precisam”, destacou o prefeito Guto Volpi. A expectativa é de que centenas de quilos de alimentos sejam arrecadados e distribuídos entre instituições sociais do município, por meio do Fundo Social de Solidariedade da Estância.

Além das doações de alimentos, o evento também incentiva a doação de ração para pet, que será distribuída para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social do município.

Com uma programação voltada para toda a família, o Carnaval de Ribeirão Pires se consolidou como um dos eventos mais aguardados da região, oferecendo opções de entretenimento para públicos de todas as idades. A agenda inclui desfiles de blocos carnavalescos, shows musicais e atividades interativas.

Confira a programação do Carnaval da Família:

11h – Bloquinho da Fisiomed

13h – Concurso de Fantasia Infantil e Pet

A partir das 14h – Pintura de rosto e Caravana Lúdica (com jogos de tabuleiro)

15h – Saída do Bloquinho do Futuro (pela rua Felipe Sabbag)

16h – Apresentação de Dança da EMARP

16h30 – Apresentação de Dança da Oficina do Corpo

17h – Show da banda New SP