Caravana Lúdica é um dos destaques do Carnaval da Família em Ribeirão Pires

O Carnaval da Família de Ribeirão Pires promete levar alegria e diversão para todas as idades no próximo domingo (23), no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro. Com uma programação variada, o evento terá atividades lúdicas, atrações culturais, shows e brincadeiras para crianças, adultos e idosos, reforçando o compromisso da cidade com uma folia acessível e inclusiva.

A partir das 11h, a festa começa com a saída do Bloquinho da Fisiomed, animando os foliões com marchinhas e músicas carnavalescas. Às 13h, um dos momentos mais esperados do dia acontece: o Concurso de Fantasia Infantil e Pet, que premiará as melhores caracterizações entre crianças e seus animais de estimação.

Uma das atrações confirmadas para o evento é a Caravana Lúdica, um projeto itinerante que resgata a tradição dos jogos de diferentes épocas e partes do mundo. A partir das 14h, os visitantes poderão interagir com jogos de tabuleiro construídos com materiais sustentáveis, como madeira reciclada, tecido e tinta, promovendo a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio cultural.

A Caravana Lúdica tem como missão difundir o conhecimento sobre jogos tradicionais africanos, europeus, asiáticos e ameríndios, que ajudam no desenvolvimento cognitivo e social dos participantes. Além da vivência com os jogos, o projeto oferece oficinas de construção, onde crianças e adultos poderão aprender a criar seus próprios tabuleiros e peças, estimulando a criatividade e o aprendizado por meio da ludicidade.

O espaço proporcionado pela Caravana não apenas diverte, mas também cria um ambiente de troca de experiências entre diferentes gerações, fortalecendo laços familiares e sociais. Pais e avós poderão ensinar e aprender brincadeiras junto com os mais novos, promovendo uma interação intergeracional rica e educativa.

A partir das 14h, haverá pintura de rosto para as crianças, garantindo ainda mais cor e brilho à festa. Logo depois, às 15h, o Bloquinho do Futuro sairá pela Rua Felipe Sabbag, levando a folia para as ruas da cidade com muita animação.

A dança também terá espaço garantido no Carnaval da Família. Às 16h, alunos da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) farão uma apresentação especial, seguida, às 16h30, pelo espetáculo da Oficina do Corpo, que promete encantar o público com performances temáticas.

Para encerrar a programação com chave de ouro, às 17h, a banda New SP sobe ao palco para um show animado, misturando ritmos populares e sucessos que prometem colocar todo mundo para dançar.

O Carnaval da Família de Ribeirão Pires reforça seu caráter solidário e comunitário. Para participar, os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pet, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A entrada de coolers será proibida, mas os foliões poderão contar com a presença de foodtrucks, que oferecerão diversas opções gastronômicas. Para maior conforto, a organização sugere que o público leve cadeiras de praia.

Confira a programação do Carnaval da Família:

11h – Bloquinho da Fisiomed

13h – Concurso de Fantasia Infantil e Pet

A partir das 14h – Pintura de rosto e Caravana Lúdica (com jogos de tabuleiro)

15h – Saída do Bloquinho do Futuro pela rua Felipe Sabbag

16h – Apresentação de Dança da EMARP

16h30 – Apresentação de Dança da Oficina do Corpo

17h – Show da banda New SP