Carnaval da Família agita Ribeirão Pires neste domingo (23) com programação especial

Ribeirão Pires entra no clima da folia com mais uma edição do Carnaval da Família, evento gratuito que acontece neste domingo (23), a partir das 11h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro). A festividade promete animar a população com uma programação recheada de atrações para todas as idades, incluindo shows, atividades recreativas, concurso de fantasia, apresentações de dança e o tradicional Bloquinho do Futuro.

O evento tem como principal objetivo proporcionar uma celebração carnavalesca segura e acessível, incentivando a participação de famílias inteiras, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. Para tornar a festa ainda mais solidária, a Prefeitura pede aos foliões que contribuam com a doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pets, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Para garantir o conforto dos participantes, a organização recomenda que o público leve suas cadeiras de praia. Além disso, a entrada de coolers será proibida, e haverá uma estrutura completa de foodtrucks no local, oferecendo diversas opções gastronômicas para os visitantes.

O Carnaval da Família contará com uma agenda especial de atividades ao longo do dia. A partir das 11h, o evento terá uma ação promovida pela Fisiomed. Às 13h, será realizado o Concurso de Fantasia Infantil e Pet, um dos momentos mais esperados do dia. Crianças e seus animais de estimação poderão desfilar com fantasias criativas e cheias de cor, tornando o carnaval ainda mais divertido.

Durante a tarde, outras atrações garantem a animação do público. A partir das 14h, acontece a pintura de rosto, atividade que promete transformar os pequenos foliões em verdadeiros personagens carnavalescos. Simultaneamente, a Caravana Lúdica levará ao evento uma série de jogos de tabuleiro, proporcionando momentos de descontração para todas as idades.

Às 15h, a festa ganha as ruas com a saída do Bloquinho do Futuro, que percorrerá a Rua Felipe Sabbag ao som de marchinhas e músicas carnavalescas, resgatando a essência dos blocos de rua e incentivando a participação da comunidade.

O ritmo contagiante segue com apresentações de dança, às 16h, alunos da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP) sobem ao palco para mostrar todo o talento e energia. Na sequência, às 16h30, é a vez da Oficina do Corpo, trazendo coreografias especiais para embalar os foliões.

Para fechar a programação com chave de ouro, às 17h, a banda New SP se apresenta no palco principal, trazendo um repertório repleto de hits para animar o público e encerrar o evento em grande estilo.

Para garantir a segurança dos foliões, a Rua Leonardo Mecca será interditada durante o evento, facilitando a circulação do público e a realização das atividades. A Prefeitura recomenda que motoristas fiquem atentos às mudanças e utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Confira a programação do Carnaval da Família:

11h – Bloquinho da Fisiomed

13h – Concurso de Fantasia Infantil e Pet

A partir das 14h – Pintura de rosto e Caravana Lúdica (com jogos de tabuleiro)

15h – Saída do Bloquinho do Futuro pela rua Felipe Sabbag

16h – Apresentação de Dança da EMARP

16h30 – Apresentação de Dança da Oficina do Corpo

17h – Show da banda New SP