Sucesso na primeira edição, pintura de rosto volta no Carnaval da Família de Ribeirão Pires

A criançada terá mais um motivo para aproveitar o Carnaval da Família de Ribeirão Pires neste domingo (23). Sucesso na edição anterior, a pintura de rosto retorna à programação da festa, trazendo ainda mais cor e diversão para os pequenos foliões. A atividade gratuita acontece a partir das 14h, no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro.

Além da pintura de rosto, o evento contará com diversas atrações para toda a família, incluindo Caravana Lúdica, concurso de fantasia infantil e pet, shows e apresentações de dança. Para participar, os organizadores pedem uma doação solidária de 1kg de alimento não perecível ou ração para pet, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade.

A programação do Carnaval da Família começa às 11h com uma ação especial da Fisiomed. Em seguida, às 13h, acontece o Concurso de Fantasia Infantil e Pet, garantindo um desfile cheio de criatividade.

A pintura de rosto, junto com a Caravana Lúdica, começa às 14h um projeto itinerante que resgata a tradição dos jogos de diferentes épocas e partes do mundo. Com isso os visitantes poderão interagir com jogos de tabuleiro construídos com materiais sustentáveis, como madeira reciclada, tecido e tinta, promovendo a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio cultural.

Às 15h, o Bloquinho do Futuro sai pelas ruas do Centro, seguido por apresentações de dança da EMARP (16h) e da Oficina do Corpo (16h30). O encerramento fica por conta da banda New SP, que sobe ao palco às 17h.

Para maior conforto do público, a organização recomenda que os foliões tragam suas cadeiras de praia. Coolers não serão permitidos no evento, mas haverá foodtrucks no local. Além disso, uma caixa para doações estará disponível para receber os alimentos arrecadados. Outra mudança importante será o fechamento da Rua Leonardo Mecca, garantindo mais segurança e espaço para os foliões aproveitarem a festa.

A entrada para o evento é solidária. Doe voluntariamente 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.

Confira a programação do Carnaval da Família:

11h – Bloquinho da Fisiomed

13h – Concurso de Fantasia Infantil e Pet

A partir das 14h – Pintura de rosto e Caravana Lúdica (com jogos de tabuleiro)

15h – Saída do Bloquinho do Futuro pela rua Felipe Sabbag

16h – Apresentação de Dança da EMARP

16h30 – Apresentação de Dança da Oficina do Corpo

17h – Show da banda New SP