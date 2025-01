Ribeirão Pires reduz em mais de 36% o índice de furtos e roubos de veículos em 2024

Ribeirão Pires reduziu os indicadores de criminalidade de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Entre os destaques, está a redução de 36,8% no número de roubos e furtos de veículos na cidade. A Prefeitura intensificou, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, as ações de combate à violência na cidade com rondas ostensivas, reforço do videomonitoramento, além de novas bases nos bairros.

Entre janeiro e novembro de 2023, Ribeirão Pires registrou 253 furtos de veículos e durante o mesmo período em 2024 apresentou queda de 38,74%, com 155 ocorrências. Com relação aos indicadores de roubos, a queda é de 33,33%, sendo 132 em 2023 e 88 em 2024, também entre os períodos de janeiro a novembro.

Operações táticas são realizadas em toda a cidade (Divulgação/PMETRP)

Novembro também apresentou queda nos indicadores de roubo e furto de veículos no comparativo entre os dois anos. A cidade reduziu em 86% o número de furto de veículos durante o mês, com 3 ocorrência em 2024 e 23 em 2023.

Investimentos públicos garantiram a Ribeirão Pires a nona colocação entre as cidades mais seguras do Estado, em ranking elaborado pela MySide, empresa que atua no setor imobiliário. Os dados foram compilados junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e também ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. No Brasil, o município aparece entre os 11 mais seguros.

Municipalidade também implantou rondas a pé pela região central da cidade (Divulgação/PMETRP)

“Segurança pública é uma prioridade em nossa gestão, e isso tem se refletido nos resultados de 2024, com a queda significativa dos índices de criminalidade. Investimos em tecnologia, fortalecemos a atuação da Guarda Civil Municipal, que opera 24 horas com rondas e operações estratégicas, e desenvolvemos diversas ações voltadas a garantir a proteção e o bem-estar das famílias de Ribeirão Pires”, afirmou o prefeito Guto Volpi.

Entre as medidas realizadas pela Administração Municipal está o fortalecimento da Guarda Civil Municipal, a ampliação do sistema de videomonitoramento 24 horas, integrado ao Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, que conta com mais de 200 câmeras espalhadas pela cidade e a inauguração de bases da GCM no Centro Alto e na Quarta Divisão.