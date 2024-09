Investimentos em segurança fazem índices criminais caírem em Ribeirão Pires

Com investimentos voltados à segurança, Ribeirão Pires vê indicadores criminais caírem no mês de julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2023. As informações levam em conta os números obtidos junto ao Infocrim, programa do Governo do Estado de São Paulo, que tabula dados referentes a atividade criminosas.

O número de roubo no geral, que levam em consideração a subtração de diversos itens, como celulares, dinheiro, cartões bancários, além de roubos de carga e a banco teve queda de 16,7% no mês de julho, em comparação ao período do ano passado.

Os casos de estupro também apresentaram grande recuo. Se no ano passado houve oito ocorrências somente em julho, neste ano, no mesmo mês, apenas um caso foi registrado. O que representa queda de 87,5%.

As incidências de roubo de veículos também apresentaram queda considerável se levarmos em conta o período. No ano passado, nove casos foram registrados pelas forças de segurança, enquanto nesse ano a ocorrências foram de apenas 5, o que indica recuou de 44,4%.

Outro índice que apresentou queda foi furto de veículos. No ano passado foram registrados 26 delitos dessa natureza, ante a 16 neste ano. Os valores apontam queda de 38,5% das ações criminosas.

Para coibir a ação criminosa e manter ações que visam excelência, a Ribeirão Pires tem investido na GCM (Guarda Civil Municipal) e em projetos que ampliam a segurança no município. A Guarda tem realizado ações semanais, que fazem parte do escopo da Operação Ribeirão Pires Mais Segura e que atua em áreas de divisa para inibir ação criminosa.

Um dos projetos mais importantes é o Escudo Digital, em que a municipalidade implantou totens de segurança inteligentes, equipados com câmeras, com giroflex e que estão diretamente conectados à central de videomonitoramento que opera 24 horas por dia.

Ribeirão Pires também passou a integrar o Muralha Paulista, projeto do Governo do Estado, que interliga informações das câmeras de vigilância de todo o território estadual às forças de segurança, o que auxilia a autuação ao combate de diversos tipos de crimes.

Em ação recente, por exemplo, a GCM da cidade frustrou a ação de dois suspeitos que se preparavam para roubar uma escola da rede municipal. Com auxílio das câmeras de vigilância, a Guarda conseguiu chegar ao local e prender os dois homens, que tentaram fugir em um matagal próximo à unidade escolar.