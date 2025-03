Ribeirão Pires promove Caminhada das Águas em celebração aos 100 anos da Represa Billings

Ribeirão Pires realizará, no sábado (22), a Caminhada das Águas, evento gratuito que une esporte, bem-estar e conscientização ambiental. A atividade, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, faz parte do calendário de aniversário de 71 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A concentração será na Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/nº – Centro), a partir das 7h30, e a caminhada seguirá até o Parque Oriental (Avenida Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse). Após o percurso, os participantes contarão com apoio de profissionais de educação física, responsáveis por alongamentos e orientações.

O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, além de celebrar duas datas importantes: o Dia Mundial da Água (22 de março) e o 100º aniversário da Represa Billings (27 de março). A represa, que desempenha um papel fundamental no abastecimento hídrico da região metropolitana de São Paulo, será homenageada ao longo do evento.

Além da caminhada, a programação inclui atividades culturais e esportivas. Profissionais da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer promoverão sessões de alongamento antes da largada. No Parque Oriental, os participantes poderão acompanhar apresentações culturais e uma demonstração de Ninjutsu, arte marcial que desenvolve disciplina, concentração e técnicas de defesa pessoal.

A Caminhada das Águas reforça a importância da preservação dos recursos hídricos e do contato com a Natureza. A escolha do trajeto não foi por acaso. A Vila do Doce, ponto de partida, é um dos principais cartões-postais da cidade, enquanto o Parque Oriental, destino final, é um espaço dedicado à cultura, ao lazer, ao esporte e à preservação ambiental, reforçado pela Trilha do Tapiá, inaugurada no último dia 7.

“A caminhada simboliza a conexão entre o meio urbano e a natureza, reforçando a necessidade de práticas sustentáveis para a conservação dos mananciais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Temistocles Cristofaro.

A participação é livre, sem necessidade de inscrição prévia, permitindo que pessoas de todas as idades aproveitem o evento. Para maior conforto, a organização recomenda o uso de roupas leves, tênis adequados para caminhada e garrafas de água para hidratação ao longo do trajeto.