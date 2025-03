Ribeirão Pires inaugura Trilha do Tapiá no Parque Oriental

A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou, nesta sexta-feira (7), a Trilha do Tapiá no Parque Oriental, ampliando as opções de lazer ao ar livre na cidade. O novo circuito de caminhada, organizado pelas Secretarias de Clima, Meio Ambiente e Habitação e de Turismo, permite uma experiência autônoma de contato com a Mata Atlântica.

Com 300 metros de extensão, a trilha foi planejada para ser autoguiada, sem necessidade de acompanhamento especializado. O percurso valoriza a conexão com a vegetação nativa e a história ambiental da região, integrando-se ao conjunto de atrações do Parque Oriental, que já conta com jardins temáticos, lagos e espaços para atividades esportivas.

A iniciativa busca fortalecer o turismo ecológico no município e incentivar a preservação ambiental, além de proporcionar mais qualidade de vida aos moradores e visitantes. Ribeirão Pires vem investindo na ampliação das áreas verdes acessíveis ao público, promovendo o contato com a natureza como forma de bem-estar e lazer sustentável.

A escolha do nome “Trilha do Tapiá” homenageia a árvore nativa da Mata Atlântica, presente ao longo do trajeto. O tapiá é conhecido por sua resistência a variações climáticas e por oferecer sombra, tornando-se um símbolo de resiliência da vegetação local e um aliado para caminhadas em períodos de calor intenso.

A inauguração contou com a presença de autoridades municipais, convidados e moradores interessados em atividades ao ar livre. Além da abertura oficial, o evento também foi marcado pela participação dos alunos de 8º ano da Escola Estadual Marli Raia Reis, que estiveram no parque para uma atividade educacional do Programa PEPTA (Programa Municipal de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental).

O Parque Oriental, localizado na Rua Major Cardim, 3100, no bairro Estância Noblesse, tem se consolidado como um dos principais pontos turísticos da cidade, atraindo visitantes em busca de lazer, contemplação e práticas esportivas. Com a nova trilha, o espaço ganha mais um atrativo que reforça o compromisso de Ribeirão Pires com o turismo sustentável.

Para os organizadores, a Trilha do Tapiá representa um passo importante na valorização do meio ambiente e no estímulo a hábitos saudáveis. “A proposta é incentivar o contato direto com a natureza, despertando nos visitantes um olhar mais atento para a preservação da nossa biodiversidade”, destacou um representante da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temistocles Cristofaro.

Com a inauguração da Trilha do Tapiá, Ribeirão Pires reafirma seu potencial como destino turístico voltado à natureza, oferecendo experiências acessíveis e enriquecedoras para a população e visitantes da região.