Sehal destaca potencial turístico de Ribeirão Pires nos 71 anos da cidade

Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) reforça seu compromisso com o desenvolvimento do turismo na região e celebra o aniversário de 71 anos de Ribeirão Pires, dia 19 de março, único município turístico classificado como estância na região metropolitana de São Paulo.

A entidade acredita no potencial turístico natural da cidade, que vai além da gastronomia e inclui atrativos e experiências voltadas ao ecoturismo. “Estamos dispostos a contribuir com projetos que fortaleçam o setor. Recentemente, consolidamos um consenso com representantes do turismo regional para potencializar essa vocação”, afirmou Beto Moreira, presidente do Sehal..

Turismo em expansão

Para o diretor financeiro do Sehal e empresário há 34 anos em Ribeirão Pires, Cesar dos Santos Ferreira, a cidade tem se destacado como polo turístico. Dono do restaurante Canoa Quebrada, atualmente, ele também ocupa o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda.

“Somos a única cidade da região metropolitana com o título de estância turística, um reconhecimento justificado pela diversidade de atrativos”, ressaltou Cesar. Entre os principais pontos turísticos estão o Mirante São José, recentemente revitalizado, a Vila do Doce, o Parque Oriental e o Jardim Japonês.

O calendário turístico da cidade também conta com a tradicional Festa do Chocolate, realizada em julho no Complexo Ayrton Senna, considerado o maior evento do município e parte do circuito de festividades do Estado de São Paulo.

Ecoturismo em destaque

O turismo ecológico tem ganhado espaço, com novas opções de lazer e contato com a natureza. Recentemente, a cidade inaugurou a Trilha do Tapiá, localizada no Parque Oriental. O percurso de 300 metros leva os visitantes a uma nascente de água que abastece a Represa Billings.

Outro ponto que atrai turistas aos fins de semana é a Torre de Miroku, uma estrutura inspirada nos templos japoneses, dedicada ao Buda Miroku. Apesar de ser uma propriedade privada, o espaço recebe visitantes interessados em sua arquitetura, arte e vista panorâmica da região.

Para Cesar, Ribeirão Pires segue consolidando seu potencial turístico e se destacando como um destino cada vez mais atrativo para visitantes de diversas regiões.