Ribeirão Pires comemora 71 anos com atrações culturais e inaugurações inéditas

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, anunciou na manhã desta sexta-feira (28), durante coletiva de imprensa no Paço Municipal, a programação completa das comemorações do 71º aniversário da cidade. A celebração contará com uma série de atividades culturais, entregas nas áreas de saúde e esporte, além de opções de lazer para toda a família.

Entre os destaques da programação está a inauguração da primeira Clínica Terapêutica de Cannabis Medicinal do Brasil, localizada ao lado do Centro de Especialidades Médicas e da antiga Fábrica de Sal.

“Estamos tendo a oportunidade de engajar em um tema importante como o tratamento com canabidiol. Somos pioneiros. Fomos a primeira cidade do Estado a criar lei municipal para o tratamento na rede pública de saúde. Em um ato de coragem, muito bem pensado. Nossa cidade sempre está à frente em políticas públicas de grande impacto para os moradores, inovando e quebrando tabus”, disse o prefeito Guto Volpi.

Entoada Nordestina e grandes atrações musicais

A 3ª Entoada Nordestina, que se consolidou como um dos principais eventos de Ribeirão Pires, também é destaque na programação.

Na sexta-feira (21), Enoke Virgulino abre o fim de semana de atrações. No sábado (22), o grupo Bicho de Pé sobe ao palco. Fechando a sequência de shows principais, a cantora Elba Ramalho traz a Ribeirão Pires os maiores sucessos de sua carreira no domingo (23). As apresentações do palco principal acontecem às 21h.

Além dos shows, o evento contará com comida típica e diversas atrações culturais da cidade e região.

“Preparamos uma festa acolhedora para as famílias e é um evento que já se consolidou no calendário da nossa cidade. E para coroar essa celebração, teremos o show de Elba Ramalho, uma artista espetacular”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Confira a programação completa:

2, 3 e 4 de março (domingo, segunda e terça-feira)

9h às 16h – Rebanhão de Carnaval – Complexo Ayrton Senna

7 de março (sexta-feira)

14h – Inauguração do novo circuito de caminhada do Parque Oriental

14h – Inauguração do novo circuito de caminhada do Parque Oriental

15h – Lançamento Varal Solidário – USF Parque Aliança

16h – Lançamento Varal Solidário – Terminal Rodoviário

8 de março (sábado)

8h às 11h – Dia Internacional das Mulheres – Vila do Doce

9 de março (domingo)

A partir das 10h – CarnaCultura – Parque Municipal Profº. Luiz Carlos Grecco

13 de março (quinta-feira)

15h – Novo visual da frota e entrega de novas funcionais – sede Polícia Municipal

14 de março (sexta-feira)

15h – Degustação da 3ª Entoada Nordestina

15 de março (sábado)

9h30 – Inauguração Praça Esportiva Parque das Fontes

9h30 – Inauguração Praça Esportiva Parque das Fontes

15 e 16 de março (sábado e domingo)

11h às 17h – Day Park – Parque Oriental

19 de março (quarta-feira)

7h – Missa Paróquia Matriz São José seguida de bênção da cidade – Mirante São José

7h – Missa Paróquia Matriz São José seguida de bênção da cidade – Mirante São José

10h – Inauguração da Primeira Clínica Pública de Cannabis Medicinal do Brasil

21 de março (sexta-feira)

14h – 2º Encontro Mulher Mais Segura – Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

21, 22 e 23 de março – 3ª Entoada Nordestina – Complexo Ayrton Senna

Sexta-feira – a partir das 18h | 21h – Enoke Virgulino

Sexta-feira – a partir das 18h | 21h – Enoke Virgulino

Sábado – a partir das 14h | 21h – Bicho de Pé

23 de março (domingo)

7h – Óxente Run – Corrida da Entoada Nordestina – Complexo Ayrton Senna (largada)

25 de março (domingo)

19h – Inauguração da Pinacoteca Municipal

28 de março (sexta-feira)

Sessão Solene – Câmara Municipal – Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

29 de março (sábado)

10h às 15h – Tigela Cheia – Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

10h às 15h – Tigela Cheia – Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

19h – Sábado com Dança – EMARP

30 de março (domingo)