Ribeirão Pires recebe 3ª Entoada Nordestina com música, dança e gastronomia

Ribeirão Pires se prepara para receber a 3ª edição da Entoada Nordestina. O festival acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de março, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro), reunindo uma programação especial que valoriza a cultura, gastronomia e música nordestina.

O evento faz parte das celebrações pelo aniversário da cidade e tem como objetivo homenagear as fortes raízes nordestinas da população local. Ribeirão Pires, assim como diversas cidades do estado de São Paulo, recebeu um grande fluxo de imigrantes nordestinos ao longo das décadas, contribuindo para a formação de sua identidade cultural. A Entoada Nordestina é uma forma de reconhecer e enaltecer essa herança, promovendo uma experiência imersiva para moradores e visitantes.

Sabores e tradições do Nordeste

Durante os três dias de festa, o público poderá desfrutar de uma ampla variedade de pratos típicos da culinária nordestina, como baião de dois, carne de sol, acarajé, buchada de bode, tapioca, além das tradicionais bebidas e sobremesas regionais. Os sabores do Nordeste estarão representados por barracas gastronômicas e expositores que levarão ao evento receitas autênticas e preparadas com ingredientes selecionados.

Além da gastronomia, a Entoada Nordestina contará com apresentações de dança e teatro, exposição de artesanato e espaços interativos que remetem às tradições da cultura nordestina.

Atrações musicais e entrada solidária

A programação musical será um dos grandes destaques desta edição. Artistas de renome nacional e talentos locais subirão ao palco do Complexo Ayrton Senna para embalar o público com muito forró, xote, baião e outros ritmos nordestinos.

Os nomes dos artistas convidados serão anunciados nas próximas semanas, mas a expectativa é de que o evento traga grandes referências da música nordestina, assim como nas edições anteriores. Além dos shows principais, a Entoada também abrirá espaço para apresentações de bandas e grupos locais, fortalecendo a cena cultural de Ribeirão Pires e dando visibilidade a talentos da cidade e da região.

A entrada para as atrações será solidária, com a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet no dia do evento. Os donativos serão destinados a entidades sociais do município.

Desde sua primeira edição, a Entoada Nordestina vem crescendo e se consolidando como um dos eventos mais importantes de Ribeirão Pires. A cada ano, o festival atrai um público maior, formado tanto por moradores da cidade quanto por visitantes de outras regiões, que encontram na festa um espaço de celebração, entretenimento e conexão com a cultura nordestina.