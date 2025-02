Ribeirão Pires abre inscrições para comerciantes participarem da 3ª Entoada Nordestina

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Turismo, anunciou a abertura das inscrições para comerciantes interessados em explorar tendas gastronômicas durante a 3ª Entoada Nordestina. O evento acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de março, no Complexo Ayrton Senna, celebrando a cultura e a culinária dos nove estados da região Nordeste.

Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro, às 16h, para realizar a inscrição, que é gratuita e deve ser feita exclusivamente por e-mail, através do endereço [email protected]. O edital completo com todas as informações e critérios para participação está disponível no site oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires. No ato da inscrição, é necessário informar os dados pessoais, a proposta gastronômica e os detalhes dos pratos que serão comercializados.

A Entoada Nordestina é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Ribeirão Pires. Além de promover a rica cultura nordestina, a festa oferece uma experiência gastronômica completa, com pratos típicos como acarajé, baião de dois, tapioca e carne de sol.

Os comerciantes que desejarem participar do evento passarão por um processo seletivo com critérios que incluem a qualidade, a higiene e a autenticidade dos pratos oferecidos. O objetivo é garantir que os visitantes tenham acesso a uma culinária fiel às tradições nordestinas, enriquecendo ainda mais a experiência cultural.

Mais informações e o edital completo podem ser consultados no site oficial do Turismo da Prefeitura de Ribeirão Pires – http://turismoribeiraopires.com.br/chamamentos .