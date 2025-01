Grupo de Ribeirão Pires realiza caminhadas pelas ruas da Estância e reúnem centenas de pessoas

Um novo movimento tem ganhado força em Ribeirão Pires, transformando as noites de segunda-feira. O grupo de corrida Pacers, criado em outubro de 2024, já reúne mais de 350 participantes semanalmente partindo do Complexo Ayrton Senna, promovendo saúde, sociabilidade e lazer para moradores de todas as idades. Com encontros fixos às 20h, a iniciativa une corredores experientes e iniciantes em uma atmosfera inclusiva, que valoriza o esporte e o espírito de comunidade.

A história dos Pacers começou de forma despretensiosa, entre quatro amigos: Glauco, Marcela, Isabela e Gustavo. Todos já tinham o hábito de correr individualmente, mas a ideia de unir forças surgiu após uma visita a um grupo de corrida em Santo André. Inspirados pela energia e pela união que presenciaram, eles decidiram trazer essa experiência para Ribeirão Pires. “Percebemos que nossa cidade tem ótimos percursos, um clima agradável e potencial para algo assim. Em vez de irmos para outras cidades, resolvemos criar nosso próprio grupo”, conta Glauco.

O primeiro encontro ocorreu no dia 14 de outubro de 2024 e atraiu 19 pessoas. “Foi algo bem caseiro. Divulgamos entre amigos e em nossos perfis pessoais no Instagram, organizamos uma rota simples de 5 km e, inspirado no que vimos em Santo André, decidimos fazer paradas a cada quilômetro para que todos pudessem participar”, relembra Isabela.

A proposta deu certo. Na semana seguinte, o número de participantes mais do que dobrou, e o grupo não parou de crescer. Em sua 14ª edição, realizada na última segunda-feira (27), o Pacers reuniu 350 pessoas, transformando as ruas de Ribeirão Pires em um verdadeiro espetáculo de energia e movimento.

O sucesso do Pacers vai além da prática esportiva. O grupo tem se tornado um ponto de encontro para moradores da cidade, unindo pessoas de diferentes idades, estilos de vida e níveis de preparo físico. “A corrida é só uma parte da experiência. O mais incrível é o clima de união. Encontramos amigos que não víamos há anos, conhecemos novas pessoas, e tudo isso enquanto cuidamos da saúde”, explica Marcela.

O formato acessível – com paradas estratégicas a cada quilômetro – garante que qualquer pessoa, mesmo sem preparo físico, consiga participar. “Tem gente de todas as idades. Já vimos crianças, famílias inteiras e até idosos, como o senhor Domingos, de 74 anos, que nos contou que já participou de 25 maratonas. Ele disse que nunca tinha visto algo assim na cidade e ficou emocionado ao ver tanta gente jovem se interessando por correr”, conta Glauco.

Além disso, o ambiente descontraído, com música e um espírito de coletividade, transforma cada corrida em um momento de lazer e integração. “É comum ver pais correndo com filhos, pessoas levando cachorros e até gente que vai só para socializar”, afirma Gustavo.

Pensando em incluir quem não consegue participar das corridas às segundas-feiras, os organizadores criaram uma nova proposta: o Pacer Adventure. Realizada nos finais de semana, essa edição especial oferece trajetos de 5km ou 10 km, sem paradas, para quem busca um desafio maior ou não pode participar durante a semana.