São Silvestre inspira novos corredores: veja como começar com segurança

A virada do ano traz consigo a emblemática Corrida Internacional de São Silvestre, que atrai milhares de corredores e espectadores de todo o país. Muito mais que uma competição, o evento simboliza superação, saúde e paixão pelo esporte, inspirando muitos a calçarem seus tênis e iniciarem na corrida de rua.

Esse entusiasmo reflete no aumento da busca por personal trainers, que subiu 152% em janeiro de 2024 na comparação com dezembro do ano anterior, segundo dados do GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil.

Para quem também quer se inspirar na São Silvestre para começar a correr, é importante tomar alguns cuidados para garantir uma transição segura e eficiente para o esporte. Donato Facchiano, personal trainer cadastrado no GetNinjas, preparou um guia com oito dicas indispensáveis para quem está começando:

1- Consulte um médico

Antes de começar qualquer prática esportiva, é fundamental buscar a orientação de um médico e realizar exames regulares. Isso garante que seu corpo esteja preparado para os desafios físicos e evita complicações.

2- Fortaleça seus músculos

Um dos passos iniciais para começar a correr é fortalecer a musculatura usada na atividade. As academias oferecem uma variedade de equipamentos que ajudam nesse processo. No entanto, exercícios adaptados podem ser realizados em casa com bons resultados.

#DicaNinja: O agachamento é uma excelente opção para fortalecer os músculos e pode ser feito sem sair de casa.

3- Adote exercícios educativos

Depois de trabalhar a musculatura, é hora de investir nos exercícios educativos. Eles ajudam a corrigir os movimentos da corrida e aprimoram a postura, aumentando a eficiência na prática.

#DicaNinja: Um exercício educativo básico pode ser feito em pé: sincronize o movimento da perna direita com o braço esquerdo e da perna esquerda com o braço direito. Comece em ritmo lento e aumente a velocidade gradualmente até transformar o movimento em uma corrida.

4- Escolha o tênis certo

Um bom calçado é indispensável para correr. Ele oferece conforto, protege suas articulações contra lesões e evita dores nos pés, pernas e coluna. Além disso, contribui para melhorar seu desempenho na atividade.

5- Seja consistente nos treinos

Para alcançar suas metas, é importante manter uma frequência mínima de três treinos por semana. Isso pode incluir exercícios na academia, atividades em casa e corridas ao ar livre. A regularidade é essencial para o progresso.

6- Avance gradualmente

Comece com treinos leves, alternando corrida e caminhada ou períodos de descanso. Dessa forma, seu corpo se adapta à nova rotina e desenvolve o condicionamento físico necessário. Iniciar na esteira pode ser uma boa ideia, passando para a corrida de rua de forma progressiva.

7- Hidrate-se adequadamente

A hidratação é essencial para um bom desempenho e para a saúde durante os treinos. Beba água regularmente ao longo do dia e, especialmente, antes, durante e após os treinos. A falta de hidratação pode levar à fadiga precoce e a problemas de saúde.

8- Descanse e recupere-se

O descanso é tão importante quanto o treino. Certifique-se de incluir dias de descanso na sua rotina para permitir que seu corpo se recupere e evite lesões. O sono de qualidade também é fundamental para a recuperação muscular e o bem-estar geral.

“A São Silvestre é um marco no calendário esportivo, mas também pode ser o ponto de partida para sua jornada no mundo da corrida. Com planejamento, disciplina e apoio profissional, qualquer um pode transformar a prática em um estilo de vida saudável e desafiador”, afirma Facchianno.