Cine Represa, na Pinacoteca de São Bernardo, abre programação de 100 anos da Billings

Maior reservatório de água da Região Metropolitana de São Paulo, a Represa Billings chega ao seu primeiro centenário no próximo dia 27 de março. Para celebrar a data emblemática, a Prefeitura de São Bernardo abre a programação especial com o Circula Cine Represa, robusto projeto de fomento audiovisual contemplado via PNAB, que levará gratuitamente ao público uma seleção de filmes no 1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC (Cine Represa 2024).

O evento, coordenado pela Secretaria de Cultura de São Bernardo, com apoio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, começa nesta sexta-feira (14/3), às 19h, na Pinacoteca de São Bernardo (Rua Kara, 105, Jardim do Mar) e vai até 28 de março, exibindo filmes em outros 10 pontos da cidade. Em cada sessão haverá debates acerca do tema. A programação completa consta neste link: https://institutosensorial.org.br/programacaocompleta

“A Billings é um dos mais importantes reservatórios de água da nossa região metropolitana e nada mais justo do que celebrar os 100 anos com ações concretas para a conscientização das pessoas do quanto é necessário preservar a região de manancial. O Cine Represa aproxima, por meio do audiovisual, a população desse nosso bem natural, promovendo reflexões sobre conservação ambiental e ocupação sustentável do território”, salientou o prefeito Marcelo Lima.

Para a secretária municipal de Cultura, Samara Dinis, o Cine Represa coloca São Bernardo, definitivamente, no circuito cultural do Estado de São Paulo. “Ele é um projeto que une cinema e educação ambiental para sensibilizar a sociedade sobre a importância da conservação dos nossos mananciais. É um projeto que conta com nossos fazedores de cultura, por meio de leis como a PNAB e Lei Paulo Gustavo, que, no nosso município, contaram com editais personalizados para as necessidades da produção cultural local”, acrescentou.

No dia 27 de março, data de aniversário da represa, a pasta também promove, no Teatro Elis Regina, a exibição do “Documentário: Billings 100 anos”. O filme, via Lei Paulo Gustavo, mergulha na trajetória do maior reservatório da Grande São Paulo. Após o filme, será aberta uma roda de conversas com especialistas e os produtores do documentário.

CARTA-INTENÇÃO – Como parte das comemorações pelos 100 anos da Represa Billings, o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima, se reunirá com gestores públicos municipais, estaduais e federais, além da sociedade civil, universidades, entre outros, para debater o tema e assinar carta-intenção pela preservação da Represa Billings.

O evento será realizado na sede do Consórcio, no dia 21 de março. O documento, elaborado pela entidade regional em prol da sustentabilidade e segurança hídrica, estabelece diretrizes para a conservação e recuperação ambiental da represa, saneamento, controle de poluição, educação ambiental, além de incentivo ao ecoturismo. A assinatura da carta-intenção reforça o papel da atual Administração municipal na defesa do meio ambiente e na implementação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade hídrica.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – São Bernardo vem desenvolvendo uma série de ações voltadas à preservação socioambiental e à revitalização da Billings. Entre os projetos em andamento destaca-se o Projeto de Urbanização Integrada do Alvarenguinha, que contempla obras de saneamento, drenagem, canalização de córregos, implantação de hortas comunitárias, plantio de árvores e outras iniciativas sustentáveis. A iniciativa beneficiará mais de 5 mil moradores da região, promovendo qualidade de vida e proteção ambiental.

Além disso, a Prefeitura mantém outros projetos estruturantes, como no Jardim Serro Azul, PAC Mananciais, Pós-Balsa e medidas vinculadas ao Prosabs, que impactam positivamente toda a área da Billings ao longo da Estrada dos Alvarengas.

A secretária de Habitação de São Bernardo, Frida Waidergorn, reforçou a importância destas ações. “Todos os projetos desempenham um papel fundamental na preservação ambiental, especialmente no que se refere à revitalização e à correta destinação do esgoto, contribuindo diretamente para a despoluição da Billings. Cada iniciativa é essencial nesse processo. No momento, o projeto do Alvarenguinha se destaca por estar em estágio mais avançado, representando um avanço significativo e um exemplo de revitalização ambiental bem-sucedida.”

CINE REPRESA – Criado pelos cineastas Diaulas Ullysses e Denílson de Jesus Silva, o Festival surgiu como um espaço para exibição e debate de filmes com temáticas socioambientais, destacando questões urgentes relacionadas ao meio ambiente e ao uso responsável dos recursos naturais.

Por meio do audiovisual, o projeto busca despertar o olhar crítico e fortalecer o vínculo das comunidades com a natureza, destacando o papel fundamental dos povos originários na preservação dos ecossistemas. A iniciativa é contemplada pelo edital de chamamento público da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), na categoria Difusão/Circulação.



A programação pode ser acompanhada pelo Instagram (www.instagram.com/cinerepresa).

SERVIÇO:



ABERTURA DO CIRCULA CINE REPRESA

Dia 14 de março, sexta-feira, às 19h

Local: Pinacoteca de São Bernardo

Rua Kara, 105, Jardim do Mar, São Bernardo