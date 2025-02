Ribeirão Pires fortalece ações ambientais com estagiários da USCS

A prefeitura de Ribeirão Pires retomou a parceria com a Universidade de São Caetano do Sul (USCS), em que estudantes do último semestre de medicina veterinária têm contribuído para o fortalecimento das ações de bem-estar animal em Ribeirão Pires. O programa de estágio alia aprendizado prático à preservação da biodiversidade e ao cuidado com os animais no município.

Nesta segunda-feira (3), novas estagiárias foram recebidas pela equipe da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação para integrar as atividades do Departamento de Bem-Estar Animal. A cada ciclo do projeto, um grupo de alunos da USCS são selecionados para vivenciar a rotina prática da medicina veterinária. O estágio inclui atividades como castração de cães e gatos, resgate de animais silvestres, atendimento a denúncias de maus-tratos e organização de feiras de adoção.

Desde a criação da equipe ambiental em julho de 2021, Ribeirão Pires já realizou mais de oito mil resgates de animais, abrangendo espécies domésticas e silvestres. A inclusão dos estagiários no programa intensifica os esforços para garantir um atendimento eficiente e humanizado aos animais, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência enriquecedora para os futuros profissionais.

O castramóvel, uma das principais ferramentas do Departamento, tem sido fundamental no controle populacional de cães e gatos na cidade. Os estagiários participam diretamente dos procedimentos, adquirindo habilidades técnicas sob a supervisão de médicos veterinários experientes. Além disso, o programa permite a atuação em operações de resgate, que incluem desde o salvamento de espécies ameaçadas até o acolhimento de animais em situações de risco.

Segundo o biólogo da equipe Caio César, a parceria com a USCS é essencial tanto para os estudantes quanto para o município. “Essa integração entre academia e poder público é um exemplo de como ações conjuntas podem gerar impactos positivos. Os alunos têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática, enquanto a cidade amplia a capacidade de atender a sua fauna de maneira eficiente e comprometida com o bem-estar animal”, ressaltou.

Além das atividades práticas, o programa também visa conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e do respeito aos animais. As campanhas de educação ambiental, promovidas em feiras de adoção e outros eventos, têm alcançado um público diversificado, fortalecendo o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

Os novos estagiários atuarão em diversas frentes, reforçando as ações já consolidadas pela equipe ambiental e contribuindo para novas iniciativas que estão sendo planejadas pela Secretaria. Entre os objetivos futuros, estão a ampliação das campanhas de castração e o desenvolvimento de parcerias com outras instituições para potencializar os serviços de bem-estar animal.