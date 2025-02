USCS realiza 1ª aula da UniSênior de 2025

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realizou, nesta segunda-feira (3), a 1ª aula de 2025 da UniSênior, projeto de universidade aberta para atender ao segmento considerado terceira idade, pessoas acima de 50 anos que buscam um espaço para aumentar sua qualidade de vida por meio da aprendizagem e do relacionamento. Para recepcionar os(as) novos(as) alunos(as), a USCS recebeu o Prof. Dr. Mauro Guiselini. Escritor de 38 livros, é criador do Sistema de Avaliação Multifuncional (SAMF) e do Treinamento Multifuncional (TMF).

A coordenadora do programa, Profa. Juliana Boaretto, deu início ao evento, dando as boas-vindas aos novos alunos e apresentando os professores do projeto. Na sequência, o profissional deu início à palestra, que tratou de temas relacionados à saúde na 3ª idade.

“A UniSênior representa um marco importante no compromisso da USCS com a inclusão e com o aprendizado ao longo da vida. Ao abrirmos nossas portas para a melhor idade, não estamos apenas oferecendo educação – estamos criando um espaço de convivência, troca de experiências e desenvolvimento pessoal. Ver nosso campus se enriquecer com a sabedoria e entusiasmo destes alunos é extremamente gratificante e reforça nosso papel transformador na comunidade”, afirma o reitor da USCS, professor Leandro Prearo.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, no campus Barcelona, oferecendo as seguintes disciplinas:

Música, Canto e Expressão Oral ;

; Movimento, Corpo e Equilíbrio ;

; Segurança e Direito da Pessoa Idosa ;

; Alimentação Saudável ;

; Motivação e Comportamento ;

; Educação Digital ;

; Teatro e Expressão Corporal ;

; Criatividade ;

; Oficinas de Arte, Cultura e Fotografia ;

; Oficinas de Dança ;

; Planejamento de Vida e Finanças ;

; Saúde e Qualidade de Vida.

Mais informações sobre o projeto UniSênior podem ser obtidas clicando aqui.