Hospital Veterinário Universitário Municipal realiza quase 15 mil atendimentos em 2024

O Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro, fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realizou, no ano de 2024, um total de 14.778 atendimentos a cães, gatos e pets não convencionais. Inaugurado em março de 2023, o primeiro hospital veterinário público do ABC realiza atendimentos clínicos e cirúrgicos de cães e gatos e pets não convencionais, além de exames de imagem (ultrassonografia e raio-X) e laboratoriais.

Os atendimentos do Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro ocorrem via encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde Animal (UBASA), que, em consulta, realiza uma primeira triagem e, se necessário, encaminha o pet para atendimento no Hospital. Casos de baixa complexidade são atendidos na UBASA (curativos, consultas e aplicação de medicações) e de média e alta complexidades, no Hospital Veterinário, bem como emergências.

Formada em Medicina veterinária pela USCS em 2024, Carolina Duarte Ferreira Leite, explica a importância que o estágio que realizou no Hospital Veterinário Universitário teve para sua formação: “Foi uma experiência excepcional para o meu aprendizado. Tive a oportunidade de vivenciar setores como clínica médica e especialidades, emergência, centro cirúrgico, diagnóstico por imagem e laboratório de análises, o que me permitiu desenvolver um pensamento crítico e habilidades específicas em cada uma das áreas. Os profissionais com quem trabalhei demonstraram excelência em sua prática e sempre foram extremamente solícitos, proporcionando um ambiente de aprendizado enriquecedor e de grande suporte”.

A gestora do curso de Medicina Veterinária da USCS, Profª. Rana Rached, destaca o importante papel que o equipamento representa para o curso: “O Hospital Municipal Veterinário é de fundamental importância ao curso de Medicina Veterinária da USCS, pois permite aos alunos vivenciarem, na prática, o aprendizado da sala de aula, acompanhados de docentes do curso e médicos veterinários do Hospital. A passagem deles por diversas áreas em aulas práticas e estágios gera uma experiência fundamental para sua futura atuação no mercado de trabalho”.

Para ser atendido tanto na UBASA, quanto no Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro, o tutor deve apresentar o Cartão São Caetano e o RG Animal, fornecidos aos tutores de cães e gatos de munícipes de São Caetano do Sul. O agendamento de consultas na UBASA deve ser feito pelo telefone 4223-5455.

O Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro está localizado na rua Pernambuco, 76, no Centro de São Caetano do Sul e atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. O equipamento não vende medicamentos, nem aplica ou vende vacinas.



Crédito:Divulgação/USCS.