USCS tem inscrições abertas para processo de transferências

Estudantes de graduação de outras instituições que tenham interesse em estudar na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) podem participar do seu processo de transferências. O processo não é válido para o curso de medicina. Para iniciar o processo é necessário preencher o formulário no link www.uscs.edu.br/transferencia.

Interessados em cursar 2ª graduação, com diploma brasileiro de cursos superiores, não precisam prestar vestibular, devem apenas se inscrever para aproveitamento de estudos.

Estudantes que estavam cursando graduação no 2º semestre de 2024 ou estão com a matrícula trancada (com o trancamento válido) podem se inscrever para a transferência externa. Alunos transferidos terão 20% de desconto nas mensalidades de fevereiro a junho de 2025 (exceto para o curso de medicina). Para isso, devem estar com a matrícula ativa e solicitar o desconto por meio de requerimento no portal do aluno.

Os formulários de preenchimento para cada caso, constam em: www.uscs.edu.br/transferencia. O Setor de Transferências da USCS está localizado no campus Barcelona (Av. Goiás, 3400. Barcelona, São Caetano do Sul – SP), próximo ao setor de Relacionamento com o Estudante. O horário de atendimento é de segunda à sexta, das 8h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas e-mail [email protected] e telefone (11) 4239-3284.

Regularização de matrícula: No caso de ex-alunos de graduação da USCS que interromperam os estudos por meio de trancamento ou abandono (desistência) e tenham interesse em reativar sua matrícula, podem solicitar a regularização de matrícula também pelo link www.uscs.edu.br/transferencia, por meio da opção “Regularização”.