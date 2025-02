PM Ambiental resgata 210 animais após denúncias de maus tratos no litoral de SP

A Polícia Militar Ambiental resgatou 210 animais, sendo 120 cães, 33 aves, 50 galináceos, cinco coelhos e dois tigres-d’água, em um comércio irregular na região do Jardim Guaiuba, em Guarujá, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (5). A ação, que teve apoio da Polícia Civil, ocorreu após denúncias de maus-tratos.

Os policiais foram ao local anteriormente, mas não tiveram permissão para entrar. Então, eles conseguiram um mandado judicial junto à Justiça e ao Ministério Público, que foi cumprido na operação de hoje.

Conforme o tenente Alex Yamauti, que atuou na ocorrência, quando as equipes chegaram no imóvel com o documento oficial, os donos pediram um tempo antes de abrirem o portão. No entanto, os agentes notaram uma movimentação no interior da casa, sendo que um dos responsáveis retirou alguns medicamentos da geladeira e tentou esconder.

Diante da suspeita, os policiais invadiram o local e encontraram os animais em condições de maus tratos, presos e em um ambiente degradante, com fezes e sujeira. Um veterinário que acompanhou a vistoria constatou os abusos.

Ainda no imóvel, foram apreendidas vacinas vencidas em junho de 2022, além de outros medicamentos armazenados de forma irregular. A perícia foi acionada.

A PM Ambiental aplicou uma multa de R$ 1,2 milhão aos responsáveis pelo comércio irregular e os encaminhou à Delegacia de Polícia de Guarujá, onde o caso está sendo registrado.